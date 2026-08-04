Berenberg trennt sich von mehreren Wealth-Management-Leitern
Die Nachrichten aus dem Hause Berenberg reißen nicht ab: Bei der Hamburger Privatbank verlieren mehrere Führungskräfte im Wealth-Management ihre Posten. Sven Friske, der die bundesweite Leitung des Bereichs erst Ende 2025 übernommen hatte, muss gehen – seine Position streicht das Institut ersatzlos. Das berichtet das „Handelsblatt“. Die bisher ihm unterstellten Standortleiter berichten künftig direkt an Frederik Gottlob, der den neu gebündelten Zentralbereich Corporate, Wealth and Asset Management verantwortet.