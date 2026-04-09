Stille in Hamburg: Berenbergs Jahresabschluss fehlt, der Wirtschaftsprüfer ziert sich offenbar – und aus Bankenkreisen kommen keine guten Nachrichten zum Ergebnis 2025.

Die Hamburger Privatbank Berenberg wartet in diesem Jahr ungewöhnlich lange mit der Vorlage ihres Jahresabschlusses. Grund dafür soll laut dem Informationsdienst „Platow Brief“ ein Konflikt mit dem Wirtschaftsprüfer sein: Bank und Prüfer würden „ungewöhnlich lange um Bewertungsfragen“ ringen, heißt es in dem Medienbericht.

Normalerweise veröffentlicht Berenberg seine Geschäftszahlen im Januar oder Februar. Aus dem Umfeld der Bank ist zudem zu hören, der Gewinn für das Jahr 2025 könne deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Die Bank äußert sich nicht zu den Vorgängen. Aus Bankenkreisen erfuhr das „Handelsblatt“ immerhin, dass der Jahresabschluss aufgestellt sei. Die Prüferbestätigung steht damit aber offenbar noch aus.