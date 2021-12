Berenberg Bank wirbt den Chef-Volkswirt von Merrill Lynch ab

Schmieding hat unter anderem am Kieler Institut für Weltwirtschaft gearbeitet, bevor er zum Internationalen Währungsfonds nach Washington ging. 1993 wechselte er zur US-Investmentbank Merrill Lynch, für die er in New York, Frankfurt und London tätig war. Seit 2002 zeichnet Schmieding als Chef-Volkswirt für den Europa-Research verantwortlich.Schmieding tritt sein neues Amt zum 1. Oktober an und wird für Berenberg von Hamburg und London aus arbeiten. Sein Vorgänger Wolfgang Pflüger wird zukünftig als Senior Economist für Berenberg tätig sein.