Berenberg baut Fondsvertrieb aus

Gunther Will verantwortet ab sofort den Vertrieb der Publikumsfonds von Berenberg an Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und unabhängige Finanzberater (IFA).Will kommt vom Maklerpool Argentos, wo er als Vorstandsvorsitzender für Vertrieb, Marketing, Presse und Personal zuständig war. Zuvor war er als Vertriebs-Chef für Publikumsfonds bei Alceda Fund Management. Er leitete die Betreuung von Vermögensverwaltern und IFAs sowie den Fondsvertrieb von Aquila Capital. Weitere Stationen seiner Laufbahn sind Invesco und Cominvest.Das Fondsmanagement von Berenberg arbeitet bevorzugt mit quantitativen Strategien nach klaren und emotionslosen Systemen. Die Strategien gibt es in Spezialmandaten und als Publikumsfonds. Insgesamt betreut Berenberg über 28 Milliarden Euro.