Rund fünf Wochen nach dem Rauswurf ihrer Spitze legt Berenberg die Karten auf den Tisch. Mit dem lange überfälligen Jahresabschluss 2025 wird die Hamburger Privatbank erstmals konkret, was ihren im Juni von der Bafin entmachteten Geschäftsleitern vorgeworfen wird. Und es ist mehr, als bisher bekannt war: Neben den bereits diskutierten Bilanzfragen geht es nun auch um Kredite, von denen Mitglieder der eigenen Führung offenbar profitierten.

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Zur Erinnerung: Mitte Juni fror die Finanzaufsicht die Befugnisse der gesamten Geschäftsleitung ein – Bankchef Hendrik Riehmer, David Mortlock und Christian Kühn verloren mit einem Schlag ihre Aufgaben. Seither steuern zwei Sonderbeauftragte das Haus, der frühere Berenberg-Chef Hans-Walter Peters und der Ex-Degussa-Vorstand Michael Horf. Wie DAS INVESTMENT berichtete, wehrt sich Riehmer inzwischen rechtlich gegen den Eingriff.

Günstige Kredite für die eigenen Leute

Das brisanteste Detail steht auf Seite 8 des ebenfalls veröffentlichten Lageberichts. Danach fanden die Sonderprüfer Hinweise, dass interne Kontrollmechanismen „in Einzelfällen bewusst umgangen wurden“. Konkret geht es dabei um sogenannte Organkredite – Darlehen also, die eine Bank an ihre eigenen Vorstände, Aufsichtsräte oder deren Angehörige vergibt.

Solche Kredite sind streng reguliert, gerade weil sie so heikel sind: Der Vorstand muss sie einstimmig beschließen, und sie dürfen nur zu marktüblichen Konditionen fließen. Vorzugszinsen oder nachlässige Sicherheiten sind ausgeschlossen. Genau daran hakt es offenbar. Die Prüfer von EY kamen zu dem Schluss, die damalige Führung habe Organkredite für Mitglieder der eigenen Geschäftsleitung durchgewinkt, die vor allem bei der Marktgerechtigkeit Schwächen aufweisen. Die Darlehen dürften also günstiger ausgefallen sein, als es die Regeln erlauben.

Auffällig ist die Wortwahl: Weil die Bank von „Mitgliedern“ spricht, ging es um mehr als einen Einzelfall. Ob zwei oder alle drei früheren Geschäftsleiter begünstigt wurden, lässt Berenberg offen.

Kennzahlen aufpoliert

Der zweite Vorwurf betrifft die Bilanz. Die Sonderprüfung hält fest, die beanstandeten Buchungen hätten dem Ziel gedient, wichtige Kapitalkennzahlen „zu steuern“ – sprich, das Haus finanziell stabiler aussehen zu lassen, als es war. In einzelnen Fällen habe die Führung Ergebnisse buchhalterisch erst erzeugt, geglättet oder vorgezogen.

Das deckt sich mit den Sachverhalten, über die DAS INVESTMENT bereits berichtete: das Umbuchen liquider Mittel zwischen internen Depots, der Verkauf und Rückkauf einer Wandelanleihe des Toniebox-Herstellers Tonies, Aktientermingeschäfte mit anschließendem Rückerwerb, die das Eigenkapital größer erscheinen ließen, sowie Umstrukturierungen rund um die Gesellschaft hinter dem neuen Firmensitz in Hamburg-Winterhude. Aufmerksam geworden war zunächst der reguläre Abschlussprüfer Deloitte, bevor EY die Sonderprüfung übernahm.

Wie viel Luft in den Zahlen steckte, zeigt der nun testierte Abschluss. Unter dem Strich verdiente Berenberg 2025 noch 20,2 Millionen Euro – gut ein Viertel der 81,6 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite sackte von rund 40 auf neun Prozent ab. Belastet haben zudem die Risikovorsorge für ein einzelnes Engagement, der Umbau der Vermögensverwaltung, eine schwächere Investmentbank zum Jahresende und höhere IT-Ausgaben.

Ein Neuanfang mit alten Bekannten

Nach vorn gerichtet gibt sich das Haus zuversichtlich. Das erste Halbjahr 2026 habe man mit einem Überschuss von rund 40 Millionen Euro und einer komfortablen Liquidität abgeschlossen, so Berenberg-Sonderbeauftragter Horf. Und Peters kündigt einen Umbau an: Die Gesellschafter wollten eine Struktur schaffen, die eine bessere Kontrolle ermöglicht als bisher. Über die neue Aufstellung und eine dauerhafte Geschäftsleitung werde in den kommenden Monaten mit den Gesellschaftern und der Aufsicht gesprochen.