Was wirklich hinter dem Rauswurf der Berenberg-Spitze steckt
Rund fünf Wochen nach dem Rauswurf ihrer Spitze legt Berenberg die Karten auf den Tisch. Mit dem lange überfälligen Jahresabschluss 2025 wird die Hamburger Privatbank erstmals konkret, was ihren im Juni von der Bafin entmachteten Geschäftsleitern vorgeworfen wird. Und es ist mehr, als bisher bekannt war: Neben den bereits diskutierten Bilanzfragen geht es nun auch um Kredite, von denen Mitglieder der eigenen Führung offenbar profitierten.