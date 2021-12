Berenberg-Fonds setzt auf Food, Feed & Fuel

Die Hamburger Berenberg Bank ist mit einem geschlossenen Fonds (Private Placement) am Markt, der Farmland im Mississippi-Delta in den USA aufkauft. Initiator ist die Agriworld-Gruppe, die Farmland im Gegenwert von mehr als 190 Millionen US-Dollar im Mississippi-Delta und in Kalifornien managt.Das Fondsvolumen des Farminvest 1.L.P. umfasst 26,5 Millionen US-Dollar, die Mindestbeteiligung beträgt 350.000 Dollar plus 3,5 Prozent Agio. Als jährliche Zielrendite aus Pachteinnahmen und erwarteten Bodenwertsteigerungen werden 8 Prozent (nach Kosten, vor Steuern) prognostiziert. Unter den drei Schlagworten Food (Nahrungsmittel), Feed (Futtermittel) und Fuel (Bio-Kraftstoff) sieht Berenberg großes Potenzial für die Weltagrarmärkte.Die Hamburger Privatbank prüft die Option, mit einem geschlossenen Agriworld-Farmland-Publikumsfonds nachzulegen.