Beförderung Berenberg hat neuen Chef-Fondsstrategen

Tobias Schäfer übernimmt die Leitung des Teams Fondsstrategien und Managerselektion. Eine Rolle, die er in den letzten Jahren und insbesondere seit der Verstärkung des Teams durch Luca Kroschke im vergangenen Jahr bereits voll ausgefüllt hat. Er berichtet weiter an Ansgar Nolte in dessen Rolle als Co-Leiter Portfoliomanagement Multi Asset.

Schäfer ist seit 2018 bei Berenberg. Vor dieser Zeit hatte er verantwortungsvolle Aufgaben bei Union Investment Institutional und der Sparkasse Darmstadt inne.