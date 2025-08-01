Berenberg verpflichtet einen rückkehrenden Berater für das Kooperationspartnergeschäft. Er war bereits bis 2022 im Wholesale-Geschäft der Privatbank tätig.

Alexander van den Berg kehrt nach drei Jahren zurück zu Berenberg.

Alexander van den Berg kehrt zum 1. August 2025 zu Berenberg zurück. Der 49-Jährige wird als Berater das Kooperationspartnergeschäft unter der Leitung von Marcel Rindfleisch unterstützen. Das Team umfasst aktuell fünf Mitarbeiter.

Van den Berg berichtet direkt an Rindfleisch und betreut Partnerschaften mit Sparkassen und anderen Finanzintermediären. Das Kooperationsgeschäft ist Teil des von Florian Friske geleiteten Bereichs Third Party Sales.

„Gerade in einem Wachstumsfeld wie dem Kooperationsgeschäft mit



Sparkassen ist es essenziell, erfahrene Kollegen mit hoher Vertriebsstärke und strategischem



Verständnis im Team zu haben“, sagt Rindfleisch.

Stationen bei Jupiter und Alliance Bernstein

Van den Berg war bereits bis 2022 im Wholesale-Geschäft von Berenberg tätig. Danach wechselte er zu Jupiter Asset Management. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Asset-Management-Lösungen an institutionelle und semi-institutionelle Kunden. Zuletzt wechselte er im Januar 2025 zu Alliance Bernstein. Dort verantwortete er als Sales Director das Geschäft mit Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen in Deutschland und Luxemburg.

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt.