Berenberg baut institutionellen Vertrieb aus

Das Wealth and Asset Management von Berenberg baut sein Team für institutionelle Kunden aus. Wolfram Grohnert ist bereits seit Februar 2025 an Bord. Er gilt laut Pressemitteilung als Fachmann im Bereich Unternehmenskunden und Risikomanagement. Grohnert berichtet an Matthias Grimm, Leiter institutionelle Kunden Deutschland.

„Seine Erfahrung wird uns dabei helfen, unseren strategisch wichtigen Bereich mit Dienstleistungen für institutionelle Kunden weiter auszubauen und Berenbergs Beratungsangebot weiterzuentwickeln“, sagt Grimm.

Das Team von Grimm bietet Versicherungen, Versorgungswerken, Stiftungen, Kirchen und weiteren Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung ein umfassendes Angebot. Dieses reicht von Fonds in verschiedenen Anlageklassen über global anlegende vermögensverwaltende Strategien bis hin zu individuellen Lösungen, mit denen institutionelle Kunden Investmentansätze verfolgen können.

„Besonders in diesem Kundensegment kommt es auf ein hohes Maß an individueller Beratung, Vertrauen und maßgeschneiderter Kundenlösungen an. Mit dem Wachstum unseres Teams können wir die komplexen Anforderungen institutioneller Kunden noch besser adressieren und unser Leistungsangebot weiter stärken“, sagt Klaus Naeve, Head of Wealth and Asset Management.

Grohnert war bei HSBC, Merrill Lynch und J.P. Morgan

Grohnert bringt gut 30 Jahre Erfahrung im Bankensektor mit. Zuletzt war er bei der HSBC rund 14 Jahre lang für die Betreuung von Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den skandinavischen Ländern im Bereich Risikomanagement tätig. Zuvor war er in unterschiedlichen Funktionen bei Merrill Lynch und J.P. Morgan in die Betreuung von institutionellen Kunden involviert.