Berenberg-Manager Peter Kraus Warum Nebenwerte jetzt richtig durchstarten

Europa verfügt über eine Vielzahl hervorragender Unternehmen. Zahlreiche Nebenwerte, die sich in puncto Wachstum und Solidität nicht vor den Großen verstecken müssen. Für eine Investition in diese Firmen – viele von ihnen heimliche Weltmarktführer – ist der Zeitpunkt günstig.

In Europa sind Unternehmen beheimatet, die jährliche Wachstumsraten von 20, 30 oder 40 Prozent bieten. Sie arbeiten in den Bereichen Software und Technologie, Halbleiter-Ausrüstung oder Medizintechnik und haben globale Marktanteile von 50 Prozent oder mehr. Mit dieser Dominanz fällt es ihnen leicht, Preiserhöhungen durchzusetzen.

Enorme Chancen für Investoren

Der Begriff ist zwar schon etwas abgedroschen, aber diese Unternehmen sind tatsächlich Hidden Champions, versteckte Weltmarktführer. Das Problem: Die Spielwiese, die Investoren in Europa vorfinden, ist groß und unübersichtlich. Mit mehr als 8.000 Aktien gibt es auf dem Alten Kontinent ungefähr doppelt so viele börsennotierte Unternehmen wie in den USA.

Und vor allem Firmen aus der zweiten, dritten oder vierten Reihe werden von Analysten nur relativ schlecht abgedeckt. Deshalb bietet Stock-Picking, die gezielte Auswahl von aussichtsreichen Einzelaktien, vor allem im Nebenwerte-Segment eine hervorragende Opportunität für wachstumsorientierte Investoren.

Wer bereit ist, längerfristig investiert zu bleiben, für den dürfte aktuell einer der besten Zeitpunkte sein, in europäische Nebenwerte einzusteigen. Und das aus mehreren Gründen:

Viele Nebenwerte, auch Small Caps genannt, sind Frühzykliker. Das heißt, ihre Kurse springen schon an, wenn sich nach einem Abschwung eine konjunkturelle Bodenbildung abzeichnet. Eine derartige Bodenbildung sehen wir bereits in den USA. Der viel beachtete Economic-Surprise-Index war zuletzt positiv, ebenso die Konjunkturdaten. Auch der Häusermarkt dreht und die Preise steigen wieder. In jüngster Zeit haben sich deshalb Nebenwerteindizes wie der S&P 400 Mid Cap, der S&P 600 Small Cap oder der Russell 2000 besser entwickelt als die großen Standardwerteindizes.



Mit etwas Zeitverzögerung wird der konjunkturelle Boden auch in Europa erreicht sein. Im produzierenden Gewerbe sehen wir bereits, dass die - zugegebenermaßen sehr schlechte - Lage wahrscheinlich gar nicht mehr schlimmer wird. Denn wie Statistiken zeigen, werden neue Aufträge nicht mehr bevorratet, sondern schon abgearbeitet. Grundsätzlich hat der Markt die negativen Aspekte, die bekannt sind, abgehakt und schaut nach vorne in Richtung wirtschaftliche Erholung und fallende Inflationsraten. Europäische Nebenwerte sind äußerst günstig bewertet. Denn im vergangenen Jahr gab es bei diesen Aktien einen der stärksten Kurseinbrüche seit Jahrzehnten. Mit dem Ergebnis, dass wir aktuell noch immer die tiefsten Bewertungen bei wichtigen Kennziffern wie Kurs/Gewinn- und Kurs/Buchwert-Verhältnis sehen. Auch wenn wir die Wertentwicklung von Small Caps mit der von Large Caps vergleichen, sehen wir, dass die Nebenwerte seit rund zwei Jahren deutlich hinterherhinken. Das macht Small Caps für Investoren mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren sehr attraktiv.

Für den Einstieg in Nebenwerte spricht aktuell auch die Tatsache, dass derzeit keine Euphorie am Markt herrscht. Im Hinblick auf Small Caps sind Anleger aktuell sehr vorsichtig. Ganz im Gegensatz zur Situation vor zwei, drei Jahren: Damals floss sehr viel Kapital in das Small-Cap-Segment. Das hat sich in der Vergangenheit häufig als Kontraindikator erwiesen.

Investoren tun gut daran, sich den langfristigen Trend bei Small Caps anzuschauen: In Europa konnten die kleineren Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren ihren Gewinn pro Aktie jedes Jahr im Schnitt um zwölf Prozent steigern, die Large-Cap-Unternehmen nur um fünf Prozent. Dieses höhere Gewinnwachstum spiegelt sich langfristig in der Aktienkursentwicklung wider – nicht in jedem Jahr, aber auf mittlere und lange Sicht.

Kurse nun 30 bis 40 Prozent unter den Höchstständen

Nach einem Rückschlag, wie wir ihn im vergangenen Jahr erlebt haben, bekommen Investoren Aktien von Unternehmen, die hochprofitabel wachsen, gute Cashflows und solide Bilanzen haben – und deren Aktienkurse häufig immer noch 30 oder 40 Prozent unter den Höchstständen notieren. Viele dieser Firmen haben im Umfeld stark steigender Zinsen enorm gelitten, aber rein operativ gibt es bei ihnen oft keine Abschwächung oder sie ist temporärer Natur und in den Erwartungen bereits reflektiert. Sie wachsen weiter und besitzen hohe Marktanteile.

Außerdem erhalten viele kleinere Unternehmen nun Zinsen auf ihre Bargeld-Bestände. Denn oftmals haben sie keine Nettoverschuldung, sondern verfügen über ordentlich Netto-Cash. Diese solide aufgestellten, innovativen und wachstumsstarken Unternehmen sind für geduldige Investoren derzeit so attraktiv wie selten.

Über den Autor:

Peter Kraus ist seit Oktober 2017 Leiter des Bereichs Small-Cap-Aktien bei Berenberg Wealth and Asset Management und Portfoliomanager des Berenberg European Small Cap Fund und des Berenberg European Micro Cap Fund.