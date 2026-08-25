Wochen nach dem Eingriff der Bafin ordnet Berenberg seinen Gesellschafterkreis neu. Hendrik Riehmer ist raus aus der Kapitalstruktur. Die Hintergründe des Wechsels.

Rund zwei Monate nach dem Eingriff der Bafin verändert sich der Eigentümerkreis von Berenberg. Die Hamburger Döhle Gruppe wird Gesellschafterin der Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Zugleich zieht sich Hendrik Riehmer, im Juni von der Aufsicht abgelöster persönlich haftender Gesellschafter, vollständig zurück – er hält künftig keine Anteile mehr an der Bank.

Döhle übernimmt knapp 10 Prozent der Anteile

Die Döhle Gruppe erwirbt Riehmers bisherigen Anteil an der Petrie Beteiligungsgesellschaft mbH und hält damit laut Pressemitteilung 9,98 Prozent an der Hamburger Privatbank. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Es handele sich demnach um eine reine Finanzbeteiligung. Einblick in das Kundengeschäft erhalte die Döhle Gruppe nicht.

Über die Petrie Beteiligungsgesellschaft hielten Riehmer und der heutige Bafin-Sonderbeauftragte Hans-Walter Peters ihre Anteile an der Kommanditgesellschaft. Peters, der seit dem Bafin-Eingriff interimsweise die Geschäfte für Markt und Kunden führt, tritt in der Mitteilung zugleich als Geschäftsführer der Petrie und als Gesellschafter auf. „Die Döhle Gruppe ist ein hanseatisches Schifffahrts- und Kaufmannshaus im besten Sinne. Die Gesellschafter freuen sich, einen solchen Partner in ihrem Kreis zu haben“, wird er zitiert.

Für Riehmer endet damit auch die letzte Verbindung zum Kapital

Neben seinem Petrie-Anteil gibt Riehmer weitere Gesellschaftsanteile von knapp einem Prozent ab. Diese übernimmt die Familie von Berenberg. Damit hält Riehmer, der 36 Jahre für das Haus tätig war und eigentlich erst 2028 abtreten wollte, keine Kapitalanteile mehr. Die Bafin hatte am 19. Juni die Befugnisse Riehmers sowie seiner damaligen Mit-Gesellschafter David Mortlock und Christian Kühn ruhen lassen.

Die Gründerfamilie baut ihre Position aus

Nach dem Wechsel verteilen sich die Anteile an Berenberg laut Mitteilung wie folgt:

Familie von Berenberg: 31,86 Prozent

Petrie Beteiligungsgesellschaft mbH und Hans-Walter Peters: 21,41 Prozent

Christian Fürst zu Fürstenberg: 14,25 Prozent

Jan Philipp Reemtsma: 14,25 Prozent

Compagnie du Bois Sauvage S.A.: 11,40 Prozent

David Mortlock, Christian Kühn und ehemalige persönlich haftende Gesellschafter: 6,83 Prozent

Die durchgerechneten 9,98 Prozent der Döhle Gruppe liegen innerhalb des Petrie-Blocks von 21,41 Prozent. Als direkte Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft taucht das Schifffahrtshaus in der Aufstellung deshalb nicht gesondert auf.

Ein altes Hamburger Kaufmannshaus als Finanzpartner

Die Döhle Gruppe ist eine international tätige, familiengeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Hamburg. Nach eigenen Angaben ist sie seit ihrer Gründung 1956 in zentralen Bereichen der internationalen Schifffahrt aktiv und zählt mit einem internationalen Netz aus Standorten und Partnern zu den etabliertesten unabhängigen Anbietern maritimer Dienstleistungen weltweit. Rund 5.000 Mitarbeitende beschäftigt sie den Angaben zufolge. Ihre Wurzeln reichen in die Schiffsmaklerei zurück – ein Geschäft, aus dem über die Jahrzehnte eine Gruppe mit Reederei-, Bereederungs- und weiteren maritimen Aktivitäten wurde.

Berenberg, 1590 gegründet und nach eigener Darstellung eine der führenden europäischen Privatbanken, verbindet seinen Hamburger Sitz mit Standorten in Frankfurt, London und New York. Für das Krisenjahr 2025 wies das Haus zuletzt einen um 75,2 Prozent auf 20,2 Millionen Euro geschrumpften Jahresüberschuss aus.