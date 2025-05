Berenberg: Das ist der neue Look (2025)

Die Hamburger Privatbank Berenberg hat ihren Markenauftritt grundlegend überarbeitet. Das neue Design mit dem grafischen Leitmotiv „Pulse of Progress“ soll laut eigener Aussage eine bereits vollzogene Geschäftserweiterung visuell abbilden.

Berenberg hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren ausgebaut. Neben der klassischen Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden bietet die Bank heute Anlagelösungen für verschiedene Kundengruppen an – von Privatanlegern über Family Offices bis zu institutionellen Investoren.

„Mit dem Rebranding rücken wir in den Fokus, was unsere Arbeit im Kern ausmacht: die vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Ansprechpartner“, sagt Klaus Naeve, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und verantwortlich für Wealth und Asset Management.

Strategie vor Design

Die Bank ist unter anderem im deutschen Private-Debt-Markt tätig und bietet verschiedene Strategien in den Bereichen Corporates, Shipping, Green Energy und Digital Infrastructure an. Im Investmentbanking begleitet Berenberg Kapitalmarkttransaktionen, aktuell beispielsweise die Börsengänge von Pfisterer und Innoscripta.

Der neue Markenauftritt mit angepasstem Orange und Logo © Berenberg

Zum Vergleich: Das bisherige Logo © Berenberg

Das neue Erscheinungsbild wurde gemeinsam mit der Agentur Design Bridge and Partners entwickelt. Die Firmenfarbe Orange und das Wappen bleiben erhalten, wurden aber modernisiert. Das grafische Element „Pulse of Progress“ soll Bewegung und Vernetzung symbolisieren.

Laura Otterndorf, Leiterin Marketing bei Berenberg, erklärt den Ansatz: „Häufig signalisiert ein neues Design den Beginn einer strategischen Neuausrichtung. Bei uns war es umgekehrt: Der kulturelle und unternehmerische Wandel hat längst stattgefunden – jetzt machen wir ihn auch visuell erlebbar.“

Schrittweise Einführung des neuen Markenauftritts

Der neue Markenauftritt wird schrittweise in allen Geschäftsbereichen und Märkten eingeführt.

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute zu den größten europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat Niederlassungen in Frankfurt, London und New York.