Berenberg plant Übernahmen von Vermögensverwaltern

Die Privatbank Berenberg will ihr Wealth-Management-Geschäft durch die Übernahme unabhängiger Vermögensverwalter ausbauen. „Von den 500 bis 1.000 unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland kommen einige für uns infrage“, sagte Klaus Naeve, Leiter Wealth and Asset Management bei Berenberg, im Gespräch mit „Bloomberg“. Erste Gespräche laufen bereits, befinden sich nach Aussage der Bank aber noch im Anfangsstadium.

Der Expansionsplan fällt in eine Phase der Marktkonsolidierung. HSBC Deutschland verkauft aktuell ihr Private-Banking-Geschäft an BNP Paribas. Die niederländische ABN Amro übernahm die Frankfurter Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

„Sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen“

Berenberg verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von etwa 39 Milliarden Euro. „Wir wollen im Wealth Management ganz klar wachsen und das verwaltete Vermögen steigern. Dazu sind wir auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen“, erklärte Naeve. Ein höheres Vermögensvolumen soll nach Angaben der Bank zur Verbesserung des Aufwands-Ertrags-Verhältnisses durch Skaleneffekte beitragen.