Berenberg Vermögensverwalter Office „Welches Problem löst Ihr Konzept?“

. „Hier erbringen wir ebenfalls Transferleistungen, denn unser Markt ist diesen Experten kaum bekannt. Das sind zum Beispiel Wissenschaftler, die zwar einen super Job machen, den Mehrwert ihres Konzepts einem privaten Anleger aber nicht verständlich erklären können“, so Hoppenhöft. „Fachkundiger Support etwa bei der Erstellung einer aussagekräftigen Präsentation ist dort absolut angezeigt.“Stimmen alle Parameter, setzt Berenberg noch vor Fondsauflage umfangreiche Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Gang. Die angehenden Asset Manager werden etwa zu Investmentstammtischen entsandt, wo sie qualifiziertes Feedback erhalten. Webinare und Vorträge auf Branchenmessen wie dem „Fondskongress“ sind eine logische Folge.Für eine zielstrebige Kundengewinnung vermittelt Berenberg Gespräche mit den Fondsentscheidern bei potenziellen Investoren, zum Beispiel Banken, Dachfondsmanagern und Vertrieben. Die Privatbank führt Online-Konferenzen durch, bei denen die Vermögensverwalter ihr spezielles Know-how und das Anlagekonzept einem breiten Fachpublikum vorstellen können.Ein weiterer Punkt:Hunderte dieser Start-ups arbeiten an neuen Konzepten und Tools für das Asset Management – Chance oder Gefahr für die Old Economy? „Wir beobachten den Markt, sprechen auch mit einigen Fintechs, sehen diese aber derzeit nur in Teilbereichen als ernst zu nehmende Konkurrenz der Vermögensverwalter“, konstatiert Hoppenhöft. Zu vieles erscheint noch unausgereift, auch sind Lizenzierungsfragen mit der Bafin noch ungeklärt. „Und möchte man sich in Vermögensfragen wirklich auf einen Robo-Avisor statt einen menschlichen Experten verlassen?“, fragt Hoppenhöft.Allerdings können neue und einfach zu bedienende Tools im Internet, etwa in der Darstellung der Vermögensaufstellung, sinnvoll sein. „Hier ist denkbar, dass Vermögensverwalter eine Klientel erreichen könnten, die ansonsten nicht kostendeckend zu beraten wäre“, sieht Eichelmann einen konstruktiven Ansatz.