Die Welt befindet sich in einer einzigartigen Krise. Um die weitere Ausbreitung der Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen, werden in vielen Ländern erhebliche Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Infolgedessen wird auch ein Teil der Wirtschaft nahezu vollständig lahmgelegt, viele andere Wirtschaftsbereiche kämpfen mit erheblichen Einschränkungen.

Wir befinden uns also in einem wirtschaftlichen Szenario, das einem Worst Case sehr nahekommt. Offen ist derzeit nur, wie sehr die Restriktionen noch verschärft werden müssen und wie lange sie anhalten. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten reflektieren die außergewöhnlichen Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Schäden des zumindest partiellen Shutdowns.

Abschwung mit außerfgewöhnlichen Charakter

Die Krise ist in verschiedener Hinsicht einzigartig. Aus ökonomischer Sicht handelt es sich um eine simultane Störung der Angebots- und Nachfrageseite. Bestimmte Dienstleistungen, die mit vielen, engen menschlichen Kontakten einhergehen, können wegen der Infektionsgefahren bis auf weiteres nicht mehr erbracht werden.

Naturgemäß war die Nachfrage nach Dienstleistungen, bei denen eine erhöhte Infektionsgefahr droht, rasant und spürbar eingebrochen. Konzerte, Konferenzen, Theater- und Kinovorstellungen, Urlaubsreisen, Sportveranstaltungen und vieles mehr mussten abrupt und oft auf behördliche Anordnung abgesagt werden.

Durch das Schließen von Geschäften und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit sind auch das Angebot und die Nachfrage nach Konsumgütern betroffen. Ungewöhnlich an der aktuellen Situation ist zudem, dass die großen Industrienationen nahezu zeitgleich und in sehr ähnlicher Weise getroffen sind, sodass es keine regional ausgleichenden Nachfrageimpulse gibt. Der Einschlag passiert praktisch simultan.

Düstere Prognosen

Nach einem eigentlich vielversprechenden Start ins Jahr 2020 ist die Rezession in allen großen Volkswirtschaften nun unausweichlich. In der Eurozone kann das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als 3,5 Prozent schrumpfen. Sicher wird die Wirtschaft im zweiten Quartal wegen des mehrere Wochen andauernden Shutdowns kräftig einbrechen. Zu hoffen ist, dass ab dem dritten Quartal die Wirtschaft wieder anspringt und im dritten und vierten Quartal ein Teil der vorausgegangenen Verluste wieder aufgeholt werden können.