Bergos-Chef Peter Raskin tritt nach 16 Jahren zurück
Die Schweizer Privatbank Bergos erhält eine neue operative Führung. Peter Raskin zieht sich nach über 16-jähriger Tätigkeit zurück und übergibt seine Aufgaben an die neue Leitung. Das berichtet die Privatbank in einer Pressemitteilung. Ab Mitte Januar 2026 übernehmen drei Mitglieder der Geschäftsleitung gemeinsam die operative Führung der Bank.
Die neue Führung besteht aus Till C. Budelmann (Chief Investment Officer), Danting Liu (Chief Financial Officer und Chief Operating Officer) und Simon Wanzenried (Chief Private Banking). Raskin bleibt der Bank unterstützend verbunden und wird im Sommer die Übergabe der CEO-Aufgaben an die neue Leitung begleiten.
Der Verwaltungsrat evaluiert bereits potenzielle Nachfolger. Der neue Bergos-CEO soll gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitenden die traditionsreiche Schweizer Privatbank weiterentwickeln.
Bergos, im Jahr 2021 aus der Berenberg-Gruppe hervorgegangen, ist seit über 40 Jahren für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist auf Vermögensverwaltung und -betreuung spezialisiert. Mit über 120 Mitarbeitenden liegt der Schwerpunkt auf der Beratung in liquiden Anlageklassen sowie in Private Markets und alternativen Investments.