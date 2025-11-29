Ob Aktien, Anleihen, Immobilien, Bitcoins oder Verbraucherkredite – über die Entwicklungen in vielen Assetklassen und Produktsparten konnten sich die Fachbesucher am 27. und 28. November auf dem 21. Financial Planning Forum in Berlin ebenso auf den neuesten Stand bringen wie zu Vermögensverwaltungsstrategien, Rechts- und Steuerfragen oder wie 34f-Beratern Wege zur Vermögensverwaltung bereitet werden. Im Kosmos, einem zu einem Eventzentrum umgebauten früheren Ostberliner Kino, waren in diesem Jahr insbesondere Prognosen für die Märkte in 2026 und zur Künstlichen Intelligenz (KI) gefragt.

Das Network Financial Planner richtet seit 2004 gemeinsam mit dem Institut für Finanzplanung und Nachfolgeplanung (IFNP) das Financial Planning Forum in Berlin aus. Durch den Besuch beider Tage konnten sich zertifizierte Finanzplaner wie zum Beispiel CFP insgesamt maximal 12 Weiterbildungspunkte (CPD-Credits) sichern. Jeder CFP-Zertifikatsträger zum Beispiel benötigt 30 Stunden Weiterbildung im Jahr, um sein Zertifikat weiterhin führen zu dürfen.

Top-Themen und Journalisten-Talk

In diesem Jahr verzichteten die Veranstalter bewusst auf die Einladung bekannter Politiker, die Agenda bot stattdessen eine Talkrunde mit bekannten Journalisten. Kolumnist Jan Fleischhauer, der ehemalige AWD-Kommunikationschef und PR-Profi Béla Anda und Welt-TV-Moderatorin Nena Brockhaus diskutierten über Meinungsmacht, Medienwandel und gesellschaftliche Verantwortung.

Dabei wurden unter anderem die überall aus dem Boden schießenden teils privaten, teil staatlichen „Meldestellen gegen Hass und Hetze“ kritisiert, die zu vielen Rechtsverfahren führen. Der juristischen Drangsalierung von Meinung, wenn sie Gegenmeinung darstelle, müsse man sich entschieden entgegenstellen, so Anda.

Ein weiteres Highlight war ein Interview mit Deutschlands bekanntestem Digitalunternehmer Philipp Westermeyer, Gründer und Geschäftsführer von OMR. Im Interview mit Andreas Franik gab er Einblicke in die aktuelle Digitalwirtschaft, sprach über Trends, Fehler und Chancen und erzählte, wie er US-Reality-Celebrity Kim Kardashian für das von OMR organisierte digitale Festival in Hamburg gewinnen konnte. Den Fachbesuchern gab er Tipps, wie sie ihre Sichtbarkeit in den Resultaten von KI-Plattformen erhöhen können, zum Beispiel über Posts in der Plattform Reddit, einer Sammlung von Diskussionsforen. Auch Podcasts seien aktuell immer noch eine gute Idee.

Experten sehen keine KI-Blase am Markt

Neben den stark nachgefragten Ausblicken auf Konjunktur, Aktien- und Immobilienmärkte interessierte viele Finanzplaner auch die Frage, ob die Welt auf eine KI-Blase zusteuert. Die Antwort der Experten auf dem Financial Planning Forum lautete nein. „Wir sehen keine KI-Blase“, sagte etwa Mario Künzel von DJE Kapital. Derzeit werde lediglich im Feld der KI-Anwendungen viel Geld verbrannt, dort machten Unternehmen keine Gewinne. In den Bereichen von KI-Hardware-Infrastruktur und Software-Infrastruktur könne aber von einer Blase keine Rede sein.

Daneben fanden auch Spezialthemen wie die Immobilienübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt, Konzepte zur Generationenberatung oder ein Vortragsblock mit Versicherungsthemen für die Vermögensplanung regen Zuspruch unter den Fachbesuchern.

Neuerungen auf Wunsch von Ausstellern

Das Financial Planning Forum löste den Anspruch, eine große Bandbreite an relevanten Themen anzubieten, ein. Dabei werden auch die Wünsche und Anregungen im Vorfeld berücksichtigt. Zu den Neuerungen in diesem Jahr gehörte ein Roundtable-Format, bei dem die Referenten mit den Besuchern an einem hufeisenförmigen großen Tisch saßen und die Vortragsfolien schriftlich vor sich hatten. „Die Aussteller haben sich gewünscht, noch mehr und direkter mit den Teilnehmern interagieren zu können“, erläuterte Veranstalter Sven Putfarken vom Co-Veranstalter IFNP.

Neu war auch die IFNP-App mit vielen Informationen zum Programm, über die die Anmeldung der Teilnehmer erfolgte. Um die Bildungspunkte zu sammeln mussten Besucher aus der App heraus QR-Codes scannen, die zu Beginn und am Ende jedes Vortrags gezeigt wurden. Den entsprechenden Weiterbildungsnachweis erhalten sie dann im Nachgang zugeschickt. Hier zeigte sich indes noch Optimierungspotenzial, im kommenden Jahr soll der QR-Code während der Vorträge stets durchgehend zu sehen sein.

Was die Aussteller sagen

Mit mehr als 500 Anmeldungen für das Event lag laut Angaben der Veranstalter die Teilnehmerzahl in diesem Jahr nahe am Rekord aus dem Vorjahr. Insgesamt 50 Aussteller informierten auf dem Financial Planning Forum zu ihren Produktkonzepten und zu aktuellen Trends.

„Ein klasse Format, wir sind schon seit einigen Jahren hier vertreten“, unterstrich Moritz Schüssler von Vanguard. „Wir schätzen den Austausch mit den Gästen aus unterschiedlichsten Bereichen, von Banken, Vermögensverwaltern und IFAs ist alles dabei“, betonte Ronny Alsleben von Laiqon.

Auch Tanja Bender von Candriam zeigte sich glücklich über die hochwertige fachliche Qualität der Gespräche mit Fachbesuchern am Stand. Die Teilnahme lohne sich sehr, daher werde Candriam auch 2026 wieder als Aussteller teilnehmen. „Wir sind hier, weil Financial Planner genau das Kundenklientel sind, was wir uns wünschen um unsere Anlagen zu vermitteln, weil sie komplex und daher erklärungsbedürftig sind“, sagte Sascha Dohmen vom Sachwertanbieter TSO The Simpson Organization.

„Wir hatten gute Teilnehmerzahlen bei unserem Vortrag, das Interesse zu globalen aber auch europäischen Ansätzen ist gerade allgegenwärtig“, schilderte Patrick Möbs von Columbia Threadneedle Investments. Die Fondsgesellschaft gehört zu den langjährigen Partnern des Financial Planning Forums.



Was Fachbesucher auf dem Financial Planning Forum suchen

Auch die von DAS INVESTMENT befragten Fachbesucher zogen am Ende des zweiten Veranstaltungstags ein positives Fazit. „Eine schöne, umfangreiche und gut organisierte Veranstaltung mit tollen Ausstellern. Mich haben vor allem aktuelle Marktentwicklungen und Erbschaftsthemen interessiert“, sagte Anja Zacher, A-Z Finanzkonzept aus Berlin.

Zum ersten Mal aus Braunschweig angereist war Nils Roloff, Private Office Brawo Group. „Mir gefällt, dass man bei den Vorträgen der Fondsanbieter tief in die Details einsteigen kann, dass auf der anderen Seite aber auch das Finanzplanerische nicht zu kurz kommt“, so Roloff.

Hendrik Laaß, VML Vermögensmanagement, kommt schon seit rund zehn Jahren regelmäßig zum Financial Planning Forum. „Mit 50 Ausstellern ist das Programm sehr vielfältig und informativ. Man hat immer einen Slot für die Kapitalmarkttheorie, aber auch eine Alternative dazu. Die Wahlmöglichkeiten finde ich sehr gut“, so der Berliner Vermögensverwalter.

Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: Das 22. Financial Planning Forum wird am 26. und 27. November 2026 erneut im Kosmos in Berlin stattfinden. Weitere Informationen und Anmeldung hier bei IFNP.