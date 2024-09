Berichte über das Ende von ESG sind stark übertrieben

Trotz politischer Debatten, insbesondere in den USA, werden Nachhaltigkeitsfaktoren bei Anlagen immer mehr zum Mainstream. Der Fokus liegt nun auf den Vermögensverwaltern, ihre Nachhaltigkeitsansprüche zu untermauern, da die Zweifel über Greenwashing nach wie vor bestehen. Auch, wenn Berichte publik werden über Anleger, die sich von ESG-Strategien abwenden, zeichnen diese längst nicht das ganze Bild. In Europa erreichten ESG-Vermögenswerte (nach SFDR Artikel 8 und 9) ein Rekordhoch und machten bis Ende 2023 fast 60 % des europäischen Fondsvermögens aus. Tatsächlich stiegen die weltweiten Vermögen in Fonds, die von Morningstar als „nachhaltig“ eingestuft werden, von 2,5 Bio US-Dollar Ende 2022 auf fast 3 Bio US-Dollar Ende letzten Jahres.

Ein klares Commitment zur Nachhaltigkeit ist unerlässlich

Die größten Abflüsse waren jedoch bei Artikel-8-Fonds zu verzeichnen, die sich nicht klar zu nachhaltigen Anlagen verpflichteten, was die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Authentizität von ESG-Aussagen verdeutlicht. Trotz dieser Zweifel streben sowohl institutionelle als auch private Anleger weiterhin nach finanziellen Renditen, die mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen im Einklang stehen, und betonen die Bedeutung der Integration von ESG-Prinzipien in die Anlagestrategien.

Anleger erwarten zunehmend, dass Unternehmen negative ökologische und soziale Auswirkungen minimieren, und auch wenn sie dem ESG-Label selbst eventuell keine Priorität einräumen, liegen ihnen die erzielten Ergebnisse sehr am Herzen. Regulatorische Maßnahmen in zahlreichen Ländern stärken die Nachhaltigkeit im Finanzwesen und zielen darauf ab, die Klarheit und das Vertrauen in ESG-Investitionen zu verbessern.

Innovative Anlagelösungen sind auch in Zukunft gefragt

Aus dem Feedback unserer Anleger geht hervor, dass ESG-Faktoren immer wichtiger werden. Dabei verlangen Investoren heute aber nicht nur eine ESG-Ausrichtung, sondern auch einen robusten ESG-Inhalt, ein effektives Management, aktives Engagement und spezialisierte Ansätze in Bereichen wie Klima, Diversität oder Inklusion. Auch die externe Zertifizierung von ESG-Prozessen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da auch nicht ESG-fokussierte Strategien mit steigenden Anforderungen in Bezug auf Stewardship und Klimabeiträge konfrontiert sind. Die Herausforderung der Dekarbonisierung in der Praxis führt zu strengeren Erwartungen an Vermögensverwalter, ihre Nachhaltigkeitsversprechen einzuhalten.

Als einer der führenden Anbieter nachhaltiger Anlagelösungen sind wir bei Nordea uns dieser Anforderungen wohl bewusst. Für uns sind Berichte über den Tod von ESG stark übertrieben. Daher werden wir mit unserer ESG STARS Produktfamilie und thematischen Investmentstrategien anspruchsvollen Anlegern mit ESG-Fokus auch in Zukunft eine Vielzahl bewährten Anlagemöglichkeiten bieten, die ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen abdecken.

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments bei Nordea Asset Management

