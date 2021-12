Berkshire gegen Leerverkäufer Warren Buffett wettet mit Prescience Point Research Group

Als die Aktien des Bauunternehmens Chicago Bridge & Iron Co. (CB&I) im 2. Quartal rund 22 Prozent an Wert verloren, kaufte die Investment-Holding von Milliardär Warren Buffett weitere Titel an dem Unternehmen zu. Der Erwerb erfolgte nur wenige Tage nach den Vorwürfen eines Leerverkäufers, CB&I habe die eigenen Gewinne künstlich aufgeblasen. Daraufhin war es zu einem Absturz der Aktie gekommen.Die Zukäufe von CB&I folgen einer Strategie, die Buffett seit Jahrzehnten nutzt: Unternehmen mit langfristigen Chancen identifizieren - und dann an ihnen festhalten, selbst wenn es einen Kurseinbruch gibt.Berkshire ist nun der größte Aktionär von CB&I mit einem Anteil von 9,9 Prozent, basierend auf Daten vom 30. Juni. An jenem Tag kam die Beteiligung auf einen Gegenwert von rund 730 Millionen Dollar (552 Millionen Euro). Das zeigt eine Pflichtmitteilung an die die Finanzausaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) aus der vorletzten Woche.Leerverkäufer wetten in der Regel darauf, dass der Kurs einer Aktie einbrechen wird.Der Leerverkäufer, der den Kurseinbruch verursacht hatte, ist Prescience Point Research Group. Seinen Angaben vom 17. Juni zufolge wurden die Aktien der Firma seinerzeit zum Doppelten dessen gehandelt, was sie wert seien.In einer Studie argumentierte der Leerverkäufer, dass die Buchhaltung im Zusammenhang mit dem im Jahr 2013 erfolgten Kauf von Shaw Group Inc. das Unternehmen zur Veröffentlichung von Finanzmitteilungen veranlasst habe, die “von seinen ökonomischen Realitäten geschieden sind”.Philip Asherman, der Vorstandschef von CB&I, erklärte am 17. Juni, dass Prescience Point “falsche Vorwürfe” erhoben habe. Im vergangenen Monat veröffentlichte die Baufirma mehr Details zur Bilanzierung des Shaw-Deals.Prescience Point, Buffett und CB&I reagierten nicht auf Nachfragen mit Bitte um Stellungnahmen.Zwar habe der Bericht des Leerverkäufers “eine nachhaltige Abwärtsbewegung” beim Aktienkurs verursacht, jedoch nichts an den langfristigen Chancen der Firma geändert, erklärte Andrew Wittmann, Analyst bei Robert W. Baird & Co. Das Unternehmen dürfte seiner Meinung nach künftig davon profitieren, dass in Nordamerika mehr Energie produziert werde. Das würde die Nachfrage nach Infrastruktur steigern. CB&I ist auf den Bau von Energie-Anlagen spezialisiert.CB&I war im zweiten Quartal die US-Aktie mit dem größten Kurseinbruch im 119,2 Milliarden Dollar schweren Aktien-Portfolio von Berkshire Hathaway gewesen.Buffett hatte in der Vergangenheit erklärt, er möge die Abwärtstage am Aktienmarkt. Sie würden ihm die Möglichkeit geben, Titel mit Rabatt zu kaufen. Zudem sprach er davon, dass die von ihm bevorzugte Halte-Zeit von Aktien “für immer” sei. Damit zeigte er seinen Willen, Marktschwünge auszusitzen. Und er lehrte Aktionären auch, sich auf langfristige Resultate zu fokussieren - und nicht auf Quartalsberichte.Ein Großteil von Buffett Philosophie geht auf das Konto seines Mentors Benjamin Graham. Er hatte an der Columbia University unterrichtet und gilt als einer der Väter von “Value-Investing”. Der Kauf von Aktien, wenn diese fallen, passt zu Grahams Ideen, meinte Richard Cook, Mitbegründer von Cook & Bynum Capital Management LLC.“Volatilität ist der Freund des geduldigen Value- Investors”, sagte Cook in einem Interview mit Bloomberg News. Sein Unternehmen ist Aktionär von Berkshire. Buffett habe ein Umfeld geschaffen, “dass es den Leuten erlaubt, rational zu handeln, und den Lärm zu ignorieren”.