Berkshire Hathaway zahlt höchste Steuern der US-Geschichte

Im Investmentportfolio veränderte sich die Zusammensetzung. Der Wert der börsennotierten Aktien im Portfolio sank von 354 Milliarden auf 272 Milliarden US-Dollar. Der Wert der nicht-börsennotierten kontrollierten Unternehmen stieg leicht an und liegt weiterhin deutlich über dem Wert des handelbaren Aktienportfolios. Buffett betont, dass der Großteil des Vermögens trotz der hohen Cash-Position in Aktien investiert bleibe – eine Präferenz, die sich nicht ändern werde.

Anders als in den Vorjahren wird es kein Einführungsvideo geben. Stattdessen beginnt die Veranstaltung bereits um 8 Uhr mit einigen einleitenden Bemerkungen Buffetts, gefolgt von der Fragerunde. Zum Verkauf steht ein neues Buch mit dem Titel „60 Years of Berkshire Hathaway“, das von der ehemaligen Berkshire-Managerin Carrie Sova zusammengestellt wurde und bisher unveröffentlichte Fotos und Zitate von Charlie Munger enthält.

Die Weichenstellung für die Zukunft des Konglomerats zeigt sich auch im Format der kommenden Aktionärsversammlung am 3. Mai in Omaha. Greg Abel und Ajit Jain werden zunächst gemeinsam mit Buffett Fragen beantworten. Nach einer Pause wird Abel allein mit Buffett auf der Bühne Rede und Antwort stehen.

Kontinuität in der Unternehmensphilosophie

Der designierte Chef Abel teilt nach Buffetts Einschätzung die grundlegenden Werte des Unternehmens: „Greg teilt das Berkshire-Credo, dass ein 'Bericht' das ist, was ein Berkshire-CEO jährlich den Eigentümern schuldet. Und er versteht auch, dass man, wenn man anfängt seine Aktionäre zu täuschen, bald seinen eigenen Unsinn glauben und sich selbst betrügen wird.“

Die strategische Ausrichtung des Investmentkonglomerats soll unter Abel unverändert bleiben. „Berkshire-Aktionäre können sich darauf verlassen, dass wir für immer einen wesentlichen Teil ihres Geldes in Aktien investieren werden – hauptsächlich in amerikanische Aktien, auch wenn viele davon internationale Geschäfte von Bedeutung haben werden“, schreibt Buffett.

Ausbau des Japan-Geschäfts

Eine Ausnahme von der Amerika-Fokussierung bildet das wachsende Engagement in Japan. Seit dem ersten Investment im Juli 2019 hat Berkshire seine Beteiligungen an fünf japanischen Handelskonzernen – Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo – kontinuierlich ausgebaut. Der Marktwert dieser Positionen stieg auf 23,5 Milliarden US-Dollar bei Investitionskosten von 13,8 Milliarden US-Dollar.

„Unsere Bewunderung für diese Unternehmen ist stetig gewachsen“, erläutert Buffett. „Greg hat sich viele Male mit ihnen getroffen, und ich verfolge regelmäßig ihre Entwicklung." Man schätze das Management und dessen Haltung gegenüber den Investoren, heißt es weiter.

Versicherungsgeschäft bleibt Kernkompetenz

Unter der Führung von Ajit Jain entwickelte sich die Versicherungssparte „von einem unbekannten Unternehmen mit Sitz in Omaha zu einem Weltmarktführer, bekannt sowohl für seinen Appetit auf Risiken als auch für seine Gibraltar-gleiche finanzielle Stärke“, so Buffett.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten generierte dieser Bereich einen Unterwriting-Gewinn nach Steuern von 32 Milliarden US-Dollar. Das „Float“ die temporär zur Verfügung stehenden Prämieneinnahmen – wuchs von 46 auf 171 Milliarden US-Dollar.

Vorbereitung auf neue Herausforderungen

Buffett weist in seinem Brief an die Aktionäre auf die wachsenden Herausforderungen im Versicherungsgeschäft hin: „Sachschäden durch Hurrikane, Tornados und Waldbrände sind massiv, nehmen zu und werden in ihren Mustern und letztendlichen Kosten immer unberechenbarer.“ Die Versicherungssparte müsse diese Risiken einpreisen und „emotionslos unsere Verluste hinnehmen, wenn Überraschungen eintreten.“

Die Gesamtperformance von Berkshire Hathaway zeigt die Stärke des Geschäftsmodells. Die Aktie erzielte 2024 eine Rendite von 25,5 Prozent, nahezu gleichauf mit dem S&P 500, der 25,0 Prozent zulegte. Seit 1965 erreichte Berkshire eine durchschnittliche jährliche Rendite von 19,9 Prozent, während der S&P 500 inklusive Dividenden auf 10,4 Prozent kam.

Die Größe des Konglomerats – Berkshire kontrolliert 189 Unternehmen – sieht Buffett nicht als Hindernis für weiteres Wachstum: „Unternehmen sterben aus vielen Gründen, aber anders als bei Menschen ist das Alter selbst nicht tödlich. Berkshire ist heute viel jugendlicher als 1965.“

