Berkshire Hathaway Erleben Sie Investment-Legende Warren Buffett live!

Warren Buffet; Foto: Getty Images

Der Online-Dienst Yahoo ermöglicht auch in diesem Jahr wieder seinen Nutzern weltweit, das jährliche Treffen mit der Anleger-Legende Warren Buffett live mitzuerleben: Yahoo Finanzen überträgt am Samstag, 6. Mai, per Livestream (siehe unten) die Hauptversammlung des von Buffett geführten Unternehmens Berkshire Hathaway in englischer Sprache.

Zeitplan der Live-Übertragung nach deutscher Zeit:

16:00 Uhr: Yahoo Finanzen Pre-Show

16:15 Uhr: Livestream der Morgensitzung sowie Fragen & Antworten mit Warren Buffett und Charlie Munger

19:00 Uhr: Yahoo Finanzen Halbzeitbericht

20:00 Uhr: Livestream der Nachmittagssitzung, zusätzliche Fragen- & Antworten-Runde und Business-Meeting

22:30 Uhr: Yahoo Finanzen Post-Show

Während der Pre-Show und des Halbzeitberichts führt das Team von Yahoo Finanzen außerdem eine Reihe von Interviews, unter anderem mit: