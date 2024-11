Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Die massive Veräußerungswelle führte zu einem historischen Höchststand der Barreserven: Ende September verfügte Berkshire Hathaway über liquide Mittel in Höhe von 325,2 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von fast 50 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorquartal. Die Entwicklung der Barreserven zeigt einen deutlichen Trend:

Auch die zweitgrößte Position, Bank of America, wurde deutlich reduziert. Über zwölf aufeinanderfolgende Handelstage im Oktober verkaufte Berkshire Aktien im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal 2024 ihre Beteiligungen an wichtigen Kernpositionen weiter reduziert. Besonders auffällig ist der fortgesetzte Verkauf von Apple-Aktien, bei dem das Unternehmen weitere 100 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers abstieß. Damit hat Berkshire in diesem Jahr bereits mehr als 600 Millionen Apple-Aktien verkauft, behält aber mit einem Volumen von 69,9 Milliarden Dollar weiterhin seine größte Einzelposition bei.

Warren Buffetts Einschätzung zur aktuellen Marktsituation spiegelt sich deutlich in der Rekordhöhe der Barreserven von Berkshire Hathaway wider, wobei der Großteil – etwa 234,6 Milliarden US-Dollar – in kurzfristigen US-Staatsanleihen angelegt ist. „Die Dinge sind einfach nicht attraktiv“, kommentierte Buffett bereits im Mai 2024 die hohen Bewertungen am Aktienmarkt.

Diese zurückhaltende Einschätzung wurde durch kontinuierliche Aktienverkäufe unterstrichen, insbesondere bei Kernpositionen wie Apple und Bank of America. Die massive Liquiditätsposition generiert bei aktuellen Zinssätzen von etwa 5 Prozent monatliche Zinseinnahmen von fast einer Milliarde US-Dollar.