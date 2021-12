Redaktion 24.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Berkshire-Hathaway Warren Buffett findet keinen Gegner

Die Aktionärsversammlung von Berkshire-Hathaway steht vor der Tür. Warren Buffett will sich vor Ort in einem Streitgespräch kritschen Fragen stellen. Allerdings möchte sich dafür keine Kandidat finden lassen, weiß The Wall Street Journal zu berichten .