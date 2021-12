Mit neuer Leiterin Sach Berkshire Hathaway will deutsche Firmen versichern

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) will künftig mittelständische Unternehmen in Deutschland versichern. Dafür stellt das Unternehmen die ehemalige Leiterin Immobilien- und Hotelversicherungen bei Chubb, Natali Bagaric, als Leiterin Sachversicherungen ein.



Bagaric bringt 18 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche mit. Vor ihrem Aufstieg zur Leiterin Immobilien- und Hotelversicherungen bei Chubb war sie dort als Underwriter Sachversicherungen und als Teamleiterin Sachversicherungs-Portfolio tätig.