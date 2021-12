Berlin, Dresden, Hamburg, Hannover So viel kosten Immobilien in 4 deutschen Metropolen

Zwar werden Immobilien in allen Metropolregionen im Norden und Osten teurer – aber es gibt Preisunterschiede: So ist der Quadratmeter Eigentumswohnung in Hamburg rund 1.600 Euro teurer als in Hannover. In Berlin machen die hohen Preise auch an der Stadtgrenze nicht halt. Baufinanzierungs-Spezialist Ekkehard Enkelmann vom Finanzdienstleister Dr. Klein stellt die aktuellen Preisspannen vor.