Redaktion 20.02.2018 Lesedauer: 2 Minuten

Berliner Erklärung 2.0 Maklerpools sprechen sich gegen politische Eingriffe bei Vergütung aus

Der Eingriff in die Vergütungsmodelle der Versicherungsvermittlung geht dem Bundesverband Finanzdienstleistung AfW sowie vielen Maklerpools zu weit. Sie haben sich in einer gemeinschaftlichen Erklärung nun gegen den politischen Eingriff in diesem Bereich ausgesprochen.