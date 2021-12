Berliner Financial Planner Forum: Tickets zu gewinnen

Am 23. und 24. November treffen sich die Finanzplaner zum achten Mal in der Hauptstadt, um sich über die Branchenthemen auszutauschen. Im Mittelpunkt des 8. Berliner Financial Planner Forums stehen die steuerlichen Änderungen, die Privatpersonen und Unternehmer im kommenden Jahr erwarten sowie die regulatorischen Anforderungen, die ab 2013 auf Finanzberater zukommen.Redner sind unter anderem Ute Witt, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ernst & Young, Christian Waigel, Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann + Kollegen sowie Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon Asset Management.Der 8. Berliner Financial Planner Forum findet im Berliner Veranstaltungsgebäude Kosmos statt. Teilnehmer, die im Rahmen des CFP-Zertifikats regelmäßig Fortbildungen nachweisen müssen, können bis zu 13 CE-Credits erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier Zusammen mit dem Veranstalter Network Financial Planner verlost DAS INVESTMENT.com drei Tickets im Wert von jeweils 399 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Um ein Freiticket zu gewinnen, schreiben Sie an [email protected] Die ersten drei Absender erhalten jeweils ein Ticket.