DAS INVESTMENT: Herr Klapper, bei Columbia Threadneedle steht das Thema aktive ETFs ganz oben auf der Agenda. Können Sie das Thema überhaupt noch hören, oder sind Sie genervt, weil alle nur darüber reden?

Bernd Klapper: Nein, im Gegenteil – wir freuen uns, dass wir mit unseren aktiven ETFs bald an den Start gehen können. Es ist momentan ganz klar ein Markttrend, und der wird unserer Meinung nach auch bleiben. Und für uns ist das kein unbekanntes Terrain – wir machen das bereits seit 2010. In den USA haben wir aktive Aktienstrategien sehr erfolgreich umgesetzt. Vorausgesetzt die Aufsichtsbehörden geben grünes Licht, hoffen wir im Herbst mit vier Produkten für den europäischen Markt starten zu können.

Einige sagen, aktive ETFs werden ein Gamechanger, andere sprechen von einer wichtigen, aber dennoch überschaubaren Nische. Wie blicken Sie darauf?

Klapper: Wir sehen das eher als Nische, die aber wichtiger wird. Unser CEO hat es auf den Punkt gebracht: „Don't make it a hobby.“ Für uns ist das ein Thema, mit dem wir uns ganz klar positionieren.

Sie positionieren sich als „benchmark-aware, aber wirklich aktiv“. Das klingt nach einem Spagat. Wie viel Active Share trauen Sie sich wirklich zu?

Klapper: Auf der einen Seite gibt es die ganz aktiven Manager mit hochkonzentrierten High-Conviction-Portfolios. Auf der anderen Seite finden Sie Enhanced-Index-Produkte. Wir positionieren uns bewusst dazwischen – und das macht uns ziemlich einzigartig. Wir nutzen unseren quantitativen Ansatz, der das Universum auf unsere Strong-Buy-Kandidaten reduziert, basierend auf verschiedenen Multifaktoren. Zusätzlich legen wir einen fundamentalen Research-Filter drüber. Das Ergebnis ist eine Kombination aus quantitativ und aktiv. Vom Tracking Error her sind wir höher als Enhanced-Produkte, aber definitiv nicht so konzentriert wie ein klassisches aktives Portfolio. Außerdem kann der Fondsmanager täglich ins Portfolio eingreifen, wenn die Analyse ein Warnsignal anzeigt. Wir müssen nicht bis zu irgendeinem Termin warten.

Wie viele Positionen hat so ein ETF dann ungefähr?

Klapper: Nehmen Sie unser erfolgreiches US-Beispiel, das seit 2019 verfügbar ist: Die Strategie filtert den Russell 1000 quantitativ auf circa 360 Titel herunter. Das fundamentale Research reduziert das dann nochmal auf rund 350 Positionen.

Wer ist die Zielgruppe für diese Produkte?

Klapper: Die reicht von Beratern, Family Offices, Banken, Dachfondsmanagern bis hin zum institutionellen Markt.

Klingt beliebig.

Klapper: Die Vielfalt der Zielgruppen sehen wir als Vorteil. Unsere aktiven ETFs eignen sich für jeden, der ein kostengünstiges Produkt mit Transparenz und Liquidität sucht, aber trotzdem einen Alpha-Generator haben möchte. Die ersten Hauptabnehmer werden wohl die Allokatoren sein, die Bausteine für ihre Portfolios suchen.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken bauen zunehmend eigene Asset-Management-Kapazitäten auf. Macht Ihnen das die Arbeit schwerer?

Klapper: Es macht die Arbeit anders. Wird die Vermögensverwaltung stärker nach vorne gestellt, müssen wir ein Baustein dieser Vermögensverwaltungen werden. Wird nach dem Core-Satellite-Prinzip verfahren – also Core wäre die hauseigene Vermögensverwaltung – dann ergeben sich zusätzlich auch Chancen sich als Satellit zu positionieren, etwa mit Nebenwerten oder Spezialthemen.

Wie gehen Sie dabei vor?

Klapper: Einfach nur das Produkt vorstellen – Press, Play und fertig – das funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Man muss zeigen, wie man als Komponente ins Portfolio passt. Da geht es um Korrelationen und verschiedene andere Faktoren. Es geht darum zu belegen, warum dieser Baustein passt.

Der Markt steht unter wahnsinnigem Preisdruck. State Street bietet klassische ETFs für drei Basispunkte an. Wie wollen Sie da in fünf Jahren noch Geld verdienen?

Klapper: Eine gewisse Marge brauchen wir natürlich. Wir haben Portfoliomanager und Research-Teams, die für ihre Arbeit bezahlt werden müssen. Bei aktiven ETFs werden wir uns im marktüblichen Preissegment bewegen – nicht bei den Kampfpreisen, sondern in einem Bereich, der vernünftig und fair ist für das, was wir liefern. Aber auch im aktiv gemanagten Bereich ist der Preisdruck enorm.

ETFs sind ein Volumengeschäft. Setzen Sie mehr auf Skalierung oder auf spezialisierte Satelliten mit höheren Margen?

Klapper: Wir werden beides kombinieren. Auf der einen Seite haben wir aktiv gemanagte Fonds wie den CT Global Focus (ISIN: LU0757431068) oder unsere neuen Produkte CT Japan Equities (ISIN: LU2656572810) und CT Pan European Equities (ISIN: LU0757432389). Das sind Produkte, die nicht nur Satelliten, sondern auch Core-Komponenten sein können. Auf der anderen Seite die aktiven ETFs – da wird es natürlich auch ums Volumen gehen. Die Kombination aus beidem wird es sein.

Wenn Sie nicht mit Kampfpreisen reingehen wollen, welche Alleinstellungsmerkmale hat Columbia Threadneedle dann?

Klapper: Wir werden ein gutes, verlässliches Alpha liefern. Um dieses Alpha zu generieren, werden wir einen etwas höheren Tracking Error fahren als Enhanced-Index-Produkte. Wir glauben, dass es Anleger gibt, die sagen: Ich habe schon Enhanced-Index-Tracker, ich brauche etwas mit mehr Wumms, mit mehr Alpha. Unsere „Alpha-Engine“ folgt einem anderen Ansatz – und das wollen wir zu einem fairen Preis anbieten.

Welche Rolle spielen digitale Plattformen wie Trade Republic für Sie?

Klapper: Digitale Plattformen sind für uns ebenfalls eine wichtige Zielgruppe. Manche dieser Plattformen wollen ja nur ETFs oder aktive ETFs – mit einem klassischen Fonds komme ich da gar nicht durch die Tür. Sobald unsere Produkte die regulatorische Freigabe erhalten, werden wir diese Kanäle gezielt bespielen.

Das macht dann auch Ihr Team? Da brauchen Sie doch mindestens zehn weitere Leute...

Klapper (lacht): Zehn erstmal nicht. Wir müssen auch auf Kennzahlen wie Revenues per Head achten. Wir haben das Team bereits ausgebaut und werden noch eine weitere Position besetzen. Dann sind wir im Wholesale-Bereich inklusive mir zu sechst. Das wirkt ambitioniert, aber wir haben ja auch ein etabliertes Geschäft im aktiven Bereich, das wir weiter ausbauen wollen. Es geht nicht nur um aktive ETFs.

Der Druck auf aktive Fonds ist enorm. Würden Sie sagen, dass aktiv gemanagte Fonds langsam abgeschafft werden?

Klapper: Nicht abgeschafft, aber der Wettbewerb ist härter geworden. Wo früher zu 100 Prozent nur aktive Fonds selektiert wurden, ist heute immer mehr passiv. Der Marktanteil für aktive Fonds ist kleiner geworden. In der Konsequenz heißt das, nur wer ein gutes Produkt und ein engagiertes Vertriebsteam hat, das dieses auch überzeugend positionieren kann, wird sich behaupten.

Welche Bedeutung haben Managed Accounts für Sie? Einige Pools haben damit Milliarden eingesammelt.

Klapper: Die sind definitiv wichtig. Wir sehen sie als Teil der Allokatoren, die Portfolios erstellen – vergleichbar mit Portfoliomanagern in der Dachfondsverwaltung.

Private Markets ist ja auch ein Wachstumsfeld. Sie haben aber noch keinen Eltif. Warum diese Zurückhaltung?

Klapper: Viele Mitbewerber sind in Private Markets gegangen, teilweise sogar schon mit Eltif 2.0. Bisher sind aber viele enttäuscht worden, was den deutschen Markt angeht. Wir haben ein Henne-Ei-Problem: Ohne klare Nachfrage und belastbare Commitments ist die Produktentwicklung riskant. Wir sind noch in der Diskussion, ob ein Einstieg unter den gegebenen Rahmenbedingungen sinnvoll ist, auch wegen des erheblichen Aufwands.

Kann man es sich als großer Anbieter leisten, da nicht dabei zu sein?

Klapper: Mittelfristig ist eine Beteiligung im Segment Private Markets sicherlich unverzichtbar. Allerdings zeigt die Realität: Nur wenige Anbieter waren bislang wirklich erfolgreich. Die Mehrheit befindet sich noch in der Lernkurve. Wir setzen auf einen fundierten, strategischen Einstieg – nicht auf Aktionismus.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit noch im Vertrieb?

Klapper: Es gibt gewisse Grundbasics – man muss ein Produkt haben, das SFDR Artikel 8 erfüllt. Vor zwei, drei Jahren hieß es noch: Wenn da nicht ESG draufsteht, kann ich es nicht verkaufen. Das hat sich geändert.

Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, mit welchem Erfolg würden Sie das Gespräch eröffnen?

Klapper: Unsere aktiven ETFs haben ordentlich Mittelzuflüsse verzeichnet!

Über Bernd Klapper:

Bernd Klapper ist Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments und verantwortet mit seinem Team den Wholesale-Bereich. Das Unternehmen verwaltet weltweit 577 Milliarden Euro und ist seit 27 Jahren im deutschen Markt aktiv.