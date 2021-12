Bernd Mayer wird Leiter Immobilien bei BayernLB

Bernd Mayer wird künftig Immobiliensparte der BayernLB leiten. Der 47-Jährige übernimmt diese Position von Thomas Jebsen und Georg Jewgrafow.Der gelernte Bankkaufmann und studierte Betriebswirt verantwortete zuvor den Bereich Sparkasse und Verbund bei BayernLB und war früher bereits in der Immobiliensparte tätig. Mayer ist insgesamt seit 1993 für die BayernLB tätig.Seine Vorgänger nehmen neue Aufgaben wahr: Thomas Jebsen wurde in den Vorstand der DKB Berlin berufen, Georg Jewgrafow wechselt in den Vorstand der Real I.S.