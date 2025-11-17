Bernd Meyer verlässt Berenberg nach acht Jahren auf eigenen Wunsch. Erst im September hatte er die Leitung des neu geschaffenen Chief Investment Office übernommen.

Nach zwei Monaten in neuer Position Bernd Meyer verlässt Berenberg auf eigenen Wunsch

Bernd Meyer verlässt Berenberg. Er war gut achte Jahre bei der Privatbank in leitenden Positionen tätig.

Anfang September vermeldete Berenberg, dass das Portfoliomanagement neu ausgerichtet wird. Dejan Djukic wurde befördert, übernahm die Gesamtleitung, Matthias Born verließ die Privatbank nach gut acht Jahren und ein zentrales Chief Investment Office wurde geschaffen, dessen Leitung Bernd Meyer, vormals Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management, übernahm.

Nun, keine drei Monate später, berichtet Finanzszene, dass Bernd Meyer, die Privatbank nach insgesamt gut acht Jahren auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Berenberg sucht Nachfolger für Meyer

„Im Rahmen der fortwährenden Neuausrichtung des Portfoliomanagements im Wealth- and Asset Management hat sich Bernd Meyer entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist geplant, zeitnah wieder eine Position mit Fokus auf die Kapitalmarktkommunikation zu besetzen“, heißt es dazu von Berenberg gegenüber diesem Medium.

Über den kommenden Karriereschritt von Meyer ist bislang nichts bekannt. Er kam 2027 von der Commerzbank, leitete bei dieser anlagenübergreifende Strategien (Head of Cross Asset Strategy). Vor dieser Zeit hatte er eine leitende Position (Managing Director, Head of Pan-European Equity Strategy) bei der Deutschen Bank inne.