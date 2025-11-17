Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
News
Datenbank
Kapitalanlage
Versicherungen
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter Watchlist Musterdepot Ausloggen
Personalmeldungen

Bernd Meyer verlässt Berenberg auf eigenen Wunsch

Nach zwei Monaten in neuer Position Bernd Meyer verlässt Berenberg auf eigenen Wunsch

Bernd Meyer verlässt Berenberg nach acht Jahren auf eigenen Wunsch. Erst im September hatte er die Leitung des neu geschaffenen Chief Investment Office übernommen.

Bernd Meyer, Chefanlagestratege der Berenberg Privatbank.
Bernd Meyer verlässt Berenberg. Er war gut achte Jahre bei der Privatbank in leitenden Positionen tätig. | Bildquelle: Berenberg
Von  | Redakteur
Aktualisiert am:

Anfang September vermeldete Berenberg, dass das Portfoliomanagement neu ausgerichtet wird. Dejan Djukic wurde befördert, übernahm die Gesamtleitung, Matthias Born verließ die Privatbank nach gut acht Jahren und  ein zentrales Chief Investment Office wurde geschaffen, dessen Leitung Bernd Meyer, vormals Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management, übernahm.

Nun, keine drei Monate später, berichtet Finanzszene, dass Bernd Meyer, die Privatbank nach insgesamt gut acht Jahren auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Berenberg sucht Nachfolger für Meyer 

„Im Rahmen der fortwährenden Neuausrichtung des Portfoliomanagements im Wealth- and Asset Management hat sich Bernd Meyer entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist geplant, zeitnah wieder eine Position mit Fokus auf die Kapitalmarktkommunikation zu besetzen“, heißt es dazu von Berenberg gegenüber diesem Medium.

Über den kommenden Karriereschritt von Meyer ist bislang nichts bekannt. Er kam 2027 von der Commerzbank, leitete bei dieser anlagenübergreifende Strategien (Head of Cross Asset Strategy). Vor dieser Zeit hatte er eine leitende Position (Managing Director, Head of Pan-European Equity Strategy) bei der Deutschen Bank inne.

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er Redakteur bei dem private banking magazin und bei DAS INVESTMENT. Mehr über Lennard Klindworth
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Köpfe
  3. Multi Asset
  4. News
  5. Berenberg
  6. Asset Management
  7. Personalmeldungen
  8. Commerzbank
  9. Portfoliomanager
Meistgelesen
1
Nach Private Markets und Anleihen
Neues Krypto-Update: Was Trade-Republic-Kunden nun wissen müssen
2
Edelmetall-Experte Ronald-Peter Stöferle
Die USA entdecken ihren Goldschatz wieder was das bedeuten könnte
3
Meinung
Trade Republics Selbstinszenierung: Demokratisierung ohne Erreichbarkeit
4
Morningstar-Daten
Diese offenen Immobilienfonds müssen die höchsten Abflüsse verkraften
Top-News
Foto: Stellenwert von Weiterbildung unverändert hoch
Gemeinsame Befragung von AGV und BWV
Stellenwert von Weiterbildung unverändert hoch
Fast 90 Prozent der Innendienst-Mitarbeitender haben 2024 von Weiterbildungsangeboten Gebrauch gemacht. Das zeigt eine jetzt veröffentlichte Umfrage zweier Branchenverbände.
Foto: Das sind die 10 besten KI-Aktien fürs Depot
Morningstar-Analyse
Das sind die 10 besten KI-Aktien fürs Depot
Trotz aller Diskussionen: Die Entwicklungen von KI stehen noch am Anfang. Welche Unternehmen profitieren am meisten? Morningstar hat die 10 besten KI-Aktien herausgefiltert.
Foto: Künstliche Intelligenz – smartes Ökosystem oder fragile Blase?
Nvidia, OpenAI & Co.
Künstliche Intelligenz smartes Ökosystem oder fragile Blase?
Die KI-Giganten schieben Milliarden hin und her. Anlagestratege Michael Wittek analysiert: Entsteht hier ein revolutionäres Ökosystem oder ein gefährliches Schneeballsystem?
Interview Foto: Wenn die Sonne noch scheint, ziehen wir schon die Regenjacke an
DI+ 20 Jahre Oddo Polaris Moderate
„Wenn die Sonne noch scheint, ziehen wir schon die Regenjacke an“
Der defensive Mischfonds Oddo Polaris Moderate wird 20. Im Interview erklärt Fondsmanager Peter Rieth unter anderem, warum bei ihm Qualitätsaktien statt Anleihen im Fokus stehen.
Foto: Adlerperspektive auf den Markt
DI+ Fonds der Woche
Adlerperspektive auf den Markt
Mit dem Macro + Strategy hat Markus Haid das große Ganze im Blick. Mit seiner Strategie lag er oft richtig – wir stellen den Fonds genauer vor.
Foto: HODL: Diese 15 Firmen halten die meisten Bitcoin
929.000 Bitcoin
HODL: Diese 15 Firmen halten die meisten Bitcoin
Fast eine Million Bitcoin liegen inzwischen in den Tresoren börsennotierter Unternehmen. Doch der jüngste Kursrutsch zeigt, wie riskant dieses Milliardenspiel geworden ist.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events Neue Stellenangebote E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik
Versicherungen
News/Branche
Personalien Unternehmen Versicherungsmarkt Versicherungspolitik Pools & Vertriebe Vermittler & Verbände
Sparten
Biometrie Lebensversicherung Krankenversicherung Pflegeversicherung Gewerbeversicherung Sachversicherung
Service
Versicherer-Rankings Makler-Porträts Produktchecks Interviews Versicherungsrecht Regulierung Mediathek
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Stellenangebote
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Unabhängig
Werte- und langfristig orientiert
Historische Tradition (geg. 1774)
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2025 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste