Bernhard Langer Invesco-Chefstratege: Warum eine Aktienmarkt-Korrektur wahrscheinlich ist

Bernhard Langer, Chefstratege (Chief Investment Officer) bei Invesco, hat in einem kürzlich geführten Interview mit der „Börsen-Zeitung“ seine Einschätzungen zur aktuellen Lage der Aktienmärkte geteilt. Langer, ein erfahrener Marktstratege mit jahrelanger Erfahrung, rät Investoren zur Vorsicht und prognostiziert eine wahrscheinliche Korrektur an den Aktienmärkten.

Aktienmarkt-Erholung und mögliche Korrektur

Langer betont, dass die Aktienmärkte seit Oktober eine bemerkenswerte Erholung erlebt haben. Der Dax ist in diesem Zeitraum um etwa 30 Prozent gestiegen und hat ein neues Allzeithoch erreicht. Auch die US-Börsen haben stark zugelegt, wenn auch nicht so stark wie der Deutsche Aktienindex. Kurstreiber war die Tatsache, dass Deutschland besser als von vielen Experten prognostiziert über den Winter gekommen seien und der befürchtete Gasmangel ausblieb. „Deutschland war mit die angesagteste Short-Spekulation“, so Langer.

Trotz dieser positiven Entwicklung rät er zur Vorsicht: „Langfristig bin ich von der Aktienanlage überzeugt, liefert sie doch für Investoren mit die höchsten Erträge“, erklärt er im Interview. Die positive Entwicklung sei mittlerweile bereits eingepreist. „Kurzfristig sollten Investoren aber vorsichtiger agieren.“ Eine Korrektur an den Aktienmärkten, „die durchaus auch einmal kräftiger ausfallen kann“, hält Langer für „sehr wahrscheinlich“.

Rolle der Notenbanken und Inflation

Ein wichtiger Faktor in Langers Analyse ist die Rolle der Notenbanken. Er glaubt, dass die Zinsen weiter steigen müssen, „denn die Kerninflation ist nachhaltig hoch". Langer kritisiert, dass die Notenbanken die hohe Inflationsdynamik unterschätzt haben und nun für ihren Fehler bezahlen müssen, indem sie die eingetretene Inflation jetzt umso stärker bekämpfen. Dies könnte länger dauern als erwartet.

Chancen für Investoren

Trotz seiner vorsichtigen Haltung sieht Invesco-Stratege Bernhard Langer auch Chancen für Investoren. Er betont, dass Dividendentitel langfristig attraktiv sind, insbesondere nach einer Korrektur und in einem inflationären Umfeld. In der Vergangenheit haben sich nach größeren Korrekturen Einstiegsmöglichkeiten ergeben.

Zudem sieht er Chancen an den internationalen Aktienmärkten, insbesondere in Japan vor dem Hintergrund der Wiedereröffnung Chinas.