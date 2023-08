Vertragswechsel-Service Wechselgott Bernhard Termühlen: Ehemaliger MLP-Chef steigt bei insolventem Fintech ein

Unter dem Namen Wechselgott bietet die Vertragswechselservice GmbH seit 2019 einen vollautomatischen Vertrags-Manager für Endverbraucher in Deutschland an: Aus den Transaktionsdaten im Online-Banking erkennt der Dienstleister bestehende Verträge automatisch. Neben günstigeren Strom- und Gastarifen empfehlen die Algorithmen inzwischen auch Sparpotenziale und bessere Konditionen bei Sachversicherungen. Außerdem können die Nutzer neue Versicherungen in ihrer Kunden-App abschließen oder Verträge für das Fitnessstudio oder Zeitungsabo per Klick kündigen. Diesen Service bietet die Wechselgott-Betreiber auch Vertriebspartnern, wie beispielsweise Banken und Versicherungsmaklern, an.

Werner Kräutlein © Wechselgott

Das Leipziger Unternehmen wurde Mitte 2021 noch mit 28 Millionen Euro bewertet und verdiente Provisionen mit neu abgeschlossenen Policen. Zuletzt aber steckte es „in finanziellen Schwierigkeiten“, berichtet Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann. Das Unternehmen hatte Insolvenzantrag gestellt, nachdem die vorhandenen Gelder nicht mehr für die Ende Mai fälligen Löhne und Gehälter der 30 Mitarbeiter reichten. „Die Gesellschafter waren nicht mehr bereit, noch weitere Gelder nachzuschießen“, erklärt Rechtsanwalt Pohlmann. „Rund 8 Millionen Euro haben die Gesellschafter seit Gründung des Start-ups investiert, vornehmlich in die Entwicklung der Software, die derzeit noch vollumfänglich gepflegt und auch weiterentwickelt wird.“

Auch Start-ups leiden unter steigenden Zinsen

Als Ursache für die Pleite nennt Pohlmann zum einen die Energiekrise seit dem Ukrainekrieg: „Die Vermittlung günstigerer Energieversorgungstarife war nicht mehr möglich, weil in Zeiten rasant steigender Strom- und Gaspreise kein Anbieter mehr den anderen unterbieten wollte und die Preise zu volatil waren.“ Ein weiteres Problem seien die steigenden Zinsen, die auch Risikokapitalgeber vorsichtiger werden lassen. „Die Sanierung von Start-ups ist aktuell generell schwierig“, so Pohlmann. Den Investoren stünden nämlich wieder mehr alternative Investment-Möglichkeiten zur Verfügung, so dass Investitionen in Start-ups an Attraktivität verloren hätten.

Maklerpool Fonds Finanz setzte auf Wechselgott

Zu den Geldgebern von Wechselgott zählte unter anderem Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool Fonds Finanz, der bei einer Finanzierungsrunde vor zwei Jahren mit rund 5,6 Millionen Euro eingestiegen ist. Außerdem beteiligte sich 2021 laut Finance Forward auch die Volksbank Mittelhessen, mit der Wechselgott auch beim Vertrieb zusammenarbeitete. Vor wenigen Monaten platzte dann ein bereits ausgehandelter Deal mit der MLP-Tochter Domcura, berichtet aktuell Versicherungsmonitor. Jetzt greife hier demnach – per Asset Deal und für weniger als 1 Million Euro – die BTS Finance Group zu. Hinter dieser Eschborner Holding steht Bernhard Termühlen, der zwischen 1999 und 2003 MLP-Vorstandsvorsitzender war.

Der Gründer von Wechselgott, Werner Kräutlein, arbeitet Medienberichten zufolge zukünftig für Fonds Finanz. Er solle dort Co-Geschäftsführer Norbert Porazik als Senior-Referent vor allem bei Übernahmen, Fusionen und Vertriebsprojekten zur Seite stehen. Ein Sprecher des Leipziger Unternehmens war auf Anfrage nicht für eine Stellungnahme zu der Übernahme erreichbar. Die BTS-Gruppe betonte gegenüber DAS INVESTMENT, dass man sich aktuell im Projektstatus befinde und hierzu noch nicht in die öffentliche Kommunikation gehe. Mit Details zu den übernommenen Technologien und Fachkräften wolle man sich demnach erst ab Mitte September äußern.