Und es waren viele Fragen. Deshalb haben wir das Interview in drei Teile aufgespalten. Los geht es mit Fragen rund umund möglichen Auswirkungen auf. Den zweiten Teil finden Sie in einer Woche hier auf DAS INVESTMENT.com.Als Währung wird uns der Euro wohl erhalten bleiben; die große Frage ist nur, in welcher Zusammensetzung. Es wäre der griechischen Bevölkerung jedenfalls zu wünschen, dass in den Köpfen der Politiker endlich die Einsicht reift, dass Griechenland nur mit einer eigenen Währung wieder auf die Beine kommen kann.Durch die Rettungspakete, den Kauf griechischer Staatsanleihen durch die EZB sowie die geräuschlose Kreditgewährung über das Target2 System dürfte Griechenland inzwischen Hilfen von schätzungsweise mehr als 330 Milliarden Euro erhalten haben. Die deutsche Haftungssumme bewegt sich in einer Größenordnung von mehr als 90 Milliarden Euro.Auch wenn die Politik etwas anderes behauptet, darf man sich keine Illusionen machen. Unabhängig davon, ob Griechenland im Euro bleibt oder ausscheidet, ist dieses Geld verloren. Griechenland wird die erhaltenen Hilfskredite nicht aus eigener Kraft zurückzahlen können. Mental können wir diese Forderungen deshalb schon einmal abschreiben.Der Ausstieg der schwachen Länder aus dem Euro würde in der Schweiz sicherlich mit großer Erleichterung aufgenommen werden. Eine verbesserte Homogenität der im Euro verbleibenden Länder sollte den Euro beflügeln und den derzeitigen Aufwertungsdruck vom Schweizer Franken nehmen. Die Schweizerische Nationalbank könnte ihre Interventionen am Devisenmarkt zurückfahren oder ganz einstellen. Perspektivisch halte ich auch die Teilnahme der Schweiz an einer Europäischen Währungsunion wirtschaftspolitisch gleich gesinnter Länder für gut möglich.