Bert Flossbach zu einem politischen Phänomen Populismus macht uns alle ärmer

Bert Flossbach, Gründer und Vorstand der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch

Wer über Populismus spricht, muss auch über Globalisierung sprechen. Die Globalisierung hat in den vergangenen 30 Jahren mehr als eine Milliarde Menschen aus der Armut befreit und ihnen einen moderaten Wohlstand beschert. China ist dabei der unangefochtene Globalisierungsgewinner: Das chinesische Bruttoinlandsprodukt hat sich seit dem Jahr 2000 von 1.215 auf knapp 13.500 Milliarden US-Dollar verelffacht und damit wesentlich zum Weltwirtschaftswachstum beigetragen. Doch es gibt auch Verlierer. Gerade in Europa und in den USA kämpft die klassische Mittelschicht trotz insgesamt niedriger Arbeitslosigkeit mit dem Verlust gutbezahlter Jobs und Abstiegsängsten. Verstärkt wird dieses Gefühl durch Migration.

Populisten nutzen Abstiegsängste

Mit der Abstiegsangst schlägt die Stunde der Populisten: Der Brexit, der Wahlsieg von Donald Trump, das Regierungsbündnis der linken 5-Sterne-Bewegung mit der rechten Lega in Italien und die Protestbewegung der Gelbwesten in Frankreich sind auch ein Ergebnis dieser Entwicklung. Populisten von links und rechts eint die Skepsis gegenüber Globalisierung und Migration, die Geringschätzung des „Establishments“ und der Glaube an einen starken Staat. Der soll die Bürger umfassend gegen Eindringlinge und soziale Risiken schützen.

Teure Wahlversprechen …

Das Erfolgsrezept: Wahlversprechen. Und die kosten Geld in der Umsetzung. So versprach die italienische Regierung ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Rücknahme der Rentenreform. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte auf den Protest der „Gelbwesten“ und strich Steuererhöhungen auf Treibstoff aus dem Haushalt 2019. Und US-Präsident Donald Trump verfolgt weiterhin den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko.

… lassen Haushaltsdefizite und Staatsschulden steigen

Die Folge: steigende Haushaltsdefizite und weiter wachsende Staatsschulden. So dürfte das Haushaltsdefizit in Frankreich auf möglicherweise mehr als drei Prozent steigen. Denn Einsparungen an anderer Stelle zur Finanzierung sind politisch kaum durchsetzbar. Und Italiens Regierung dürfte mit großem Interesse verfolgen, wie die Europäische Union (EU) mit den französischen Defizitsündern umgeht. Als Ergebnis wird die Haushaltsdisziplin in der EU schrittweise ausgehöhlt.

Populismus führt zu einer expansiveren Fiskalpolitik. Die kann sich kurzfristig stimulierend auf die Wirtschaft auswirken. Falls nicht, wie in Frankreich, legt sie die Wirtschaft lahm. Langfristig treibt der Populismus aber die Staatsverschuldung in die Höhe. Sei es durch kostspielige Regierungsprogramme oder Ad-hoc-Maßnahmen zur Besänftigung von Protesten. Dies gilt nicht nur für die Eurozone, sondern auch für die USA, deren Defizit im laufenden Haushaltsjahr auf fast fünf Prozent steigen wird.

Das könnte Sie auch interessieren:

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.