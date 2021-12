Berufsaussichten In Krisenzeiten haben Männer bessere Chancen

Frauen an der Wall Street haben mit der Finanzkrise wieder an Boden verloren. Das sagte Sallie Krawcheck, die frühere Managerin bei Bank of America und Citigroup, in einem Interview mit Bloomberg News. Die Führungsetagen und Aufsichtsräte hätten Mitarbeiter angestellt, die wie sie selbst aussehen würden.Die Einstellung unter den männlichen Managern, als das Bankensystem ins Taumeln geriet, war laut Krawcheck: “Ich weiß, dass Vielfalt in der Theorie zu den Geschäftsergebnissen beiträgt. Aber wir sind im Krisen-Modus. Und ich brauche die bestimmte Person, der ich heute vertrauen kann.”Die 49-Jährige arbeitete einst als Chefin für das Wealth- Management und Finanzchefin bei der New Yorker Citigroup. Später leitete sie das Wealth-Management bei Bank of America mit Sitz in Charlotte, North Carolina.“Die Analysen zeigen, dass in Phasen von Stress” Manager Leute anstellen, die wie sie selbst aussehen’’, sagte Krawcheck. “Es ist nicht etwa so, dass wir uns seitwärts bewegt haben - wie in der restlichen amerikanischen Unternehmenswelt. Wir haben uns sogar rückwärts bewegt.”