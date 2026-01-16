Makler Matthias Helberg kritisiert die Bewertung einer Klausel zum befristeten Anerkenntnis in der BU-Versicherung durch Franke & Bornberg. Die Ratingagentur widerspricht.

Matthias Helberg (l.) wünscht sich Änderungen bei Franke & Bornberg. Doch der Chef der Ratingagentur Michael Franke sieht das anders.

Selten hat ein Produkt-Update solche Schlagzeilen gemacht: Zum Jahresbeginn hatte die Alte Leipziger ihre überarbeitete Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) „SecurAL / BV10“ präsentiert. Mit den neuen Versicherungsbedingungen führt das Unternehmen auch ein sogenanntes befristetes Anerkenntnis ein.

Alte Leipziger führt befristetes Leistungsanerkenntnis ein

Es dient der Überbrückung bei unklarer Sachlage. Konkret bewirkt, das befristete Anerkenntnis, dass der Versicherer die BU-Rente nur für einen bestimmten Zeitraum zahlt und der Versicherte nach Ablauf dieser Frist erneut beweisen muss, dass die Berufsunfähigkeit fortbesteht, was die Beweislast umkehrt. Im Markt ist die Regelung eher eine Ausnahme.

In den Bedingungen hieß es bisher: „Keine zeitlich begrenzten BU-Anerkenntnisse“. Nach dem Update lautet die Regelung: „Befristete Leistungen wegen Berufsunfähigkeit erkennen wir nur an, wenn ein sachlicher Grund vorliegt. Dies ist nur einmalig für maximal zwölf Monate möglich.“

BU-Makler thematisiert Regelung in Blog-Beitrag

Kaum veröffentlicht, meldete sich einer der bekanntesten BU-Makler des Landes zu der Neuerung zu Wort. Matthias Helberg schrieb in seinem Blog: „Warum wir das für falsch halten und Analysten wie Morgen & Morgen (M&M) und Franke und Bornberg (F&B) die eigene Position überdenken sollten.“ Damit sprach er zwei der bekannten Ratingagenturen an, die auch Tarife in der BU-Versicherung regelmäßig untersuchen.

Helberg ist kein Fan der Regelung. Ein rechtswirksam befristetes Anerkenntnis bringe dem Versicherer mehr Vorteile als dem Versicherten. Im Leistungsfall bräuchten Kunden schnelle Hilfe, Zeit für Nachweise und Unterlagen und danach Ruhe für die Genesung. Eine Befristung erfülle davon aber nichts. Dennoch solle man das Thema nicht überbewerten, schreibt der Makler aus Osnabrück. Für die Tarifwahl sei sie in den meisten Fällen nicht ausschlaggebend.

Verwendung der Klausel wird von Ratingagentur positiv eingestuft

Die Vor- und Nachteile einer befristeten Anerkennung bespricht Helberg in einem separaten Post. In seinem aktuellen Blogbeitrag geht es ihn vor allem um die Ratingagenturen. Er unterstellt, dass die Alte Leipziger die Änderung vorgenommen hat, weil Franke und Bornberg eine Regelung der Befristung in den Versicherungsbedingungen positiv einstuft, während die Konkurrenz von Morgen & Morgen sie zwiespältig, sieht.

Helberg: „Für einen BU-Anbieter ist es in Bezug auf diese beiden Ratinghäuser also unkritischer, die Befristung zu verwenden, als ausdrücklich auf sie zu verzichten“, so der Autor. Für F&B sei das Argument, dass eine solche überprüfbare Bedingung in den Versicherungsbedingungen besser ist als intransparente Individualvereinbarungen zur Befristung.

Einschätzung von Franke & Bornberg laut Helberg veraltet

Doch gehe die Einschätzung von F&B auf das Jahr 2014 zurück und seitdem habe sich vieles geändert, sodass die Rater ihre Einschätzung zur Klausel überdenken sollten, so seine Forderung. Es gebe seitdem im Markt deutlich mehr befristete Leistungsauslöser wie Arbeitsunfähigkeits (AU)- oder Krebs-Klausel. Diesen ist laut Helberg gemein, dass hier in der Regel der Versicherte entscheidet, ob und wann er von einer solchen befristeten Übergangslösung Gebrauch machen will, anstatt einen normalen BU-Leistungsantrag zu stellen.

Zudem hätten mehrere BGH-Urteile klargestellt, dass eine rückwirkende Befristung nicht möglich ist und parallel hohe Anforderungen an eine rechtswirksame Befristung formuliert.

Helberg argumentiert weiter, dass die meisten der von ihm bereuten BU-Leistungsfälle inzwischen über Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit zum späteren BU-Leistungsantrag führen. „Wenn aber jemand zwölf, 18, oder gar 24 Monate AU-Leistungen erhalten hat, gibt es meines Erachtens überhaupt keinen gerechtfertigten Grund mehr, eine Leistung wegen Berufsunfähigkeit zu befristen.“

Wie eine neue Klausel aussehen könnte

Positiv zu bewerten wäre aus Gründen des Verbraucherschutzes laut Helberg, wenn ein Versicherer befristete Leistungsauslöser anbietet, deren Nutzung jedoch den Versicherten freistellt und parallel auf eine Befristung von Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verzichtet – auch in Form von Individualvereinbarungen.

Die Ratingagenturen sollten ihre Frage dazu entsprechend anpassen, so seine Forderung. Sie könnte lauten: „Verzichtet der Versicherer auf ein befristetes BU-Anerkenntnis auch durch Individualvereinbarungen bei gleichzeitigem Angebot einer befristeten AU-Leistung, die der Versicherte nutzen kann, wenn er (noch) keinen BU-Leistungsantrag stellen will?“

Franke & Bornberg weist Kritik zurück

Wenige Tage später konterte F&B im eigenen Blog mit einer sehr langen Stellungnahme. Michael Franke, Geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg, erklärt darin, dass ein Verzicht auf Befristungen nicht automatisch bedeute, dass keine befristeten Leistungen möglich seien. Versicherer, die auf eine Befristungsklausel verzichteten, verzichteten keineswegs auf Befristungen. Sie nutzten stattdessen Individualvereinbarungen, die für Verbraucher sehr intransparent seien.

Genau hier lieg laut Franke der Kern der positiven Bewertungslogik seines Hauses, die Helberg kritisiert hatte. „Eine vertragliche Regelung zum befristeten Anerkenntnis schafft Transparenz. Der Versicherte weiß vor Vertragsschluss, unter welchen Bedingungen eine Befristung möglich ist – und unter welchen nicht. Mehr noch: Eine vertragliche Regelung schränkt den Spielraum für Individualvereinbarungen rechtlich ein.“

Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben dürfe ein Versicherer keine Individualvereinbarung zum Nachteil des Versicherten anbieten, wenn bereits eine vertragliche Regelung zum selben Sachverhalt existiert. Die Befristungsklausel wirke also als Schutz vor intransparenten Sonderlösungen.

Befristung muss begründet sein

Für eine gute Bewertung von Regelungen zur zeitlichen Befristung bestehe man außerdem auf einem Begründungserfordernis. Franke: „Wir setzen voraus, dass der Versicherer eine Befristung gegenüber Kunden begründen muss. Das steht so nicht im Gesetz – ist aber aus unserer Sicht ein wichtiger Schutz für Versicherte und macht den Unterschied zwischen einer verbraucherfreundlichen und einer weniger verbraucherfreundlichen Klausel aus.“

AU-Klauseln ersetzen keine vollständige BU-Leistungsprüfung

Auch das von Helberg geäußerte Argument, dass eine gute AU-Klausel befristete BU-Anerkenntnisse überflüssig mache, will Franke so nicht gelten lassen: „Aus unserer Sicht greift dieses Argument zu kurz. Bei vielen Versicherern ist während des AU-Bezugs keine parallele BU-Beantragung erforderlich. Die BU-Leistungsprüfung beginnt dann später bei null.“ Auch nach langer AU könnten also in Einzelfällen plausible Gründe für eine Befristung bestehen.

„Die Frage, ob eine Befristungsklausel gut oder schlecht ist, lässt sich nicht isoliert beantworten“, so sein Fazit. „Verknüpft ist damit die Frage, was bei unklarer Entscheidungslage nach Leistungsbeantragung zu tun ist: Wartet der Versicherer ab, bis alle Unterlagen und Informationen vorhanden sind? Mit der Folge, dass Kunden dann keine Leistungen erhalten. Oder folgt man der Idee, dass eine Befristung unter klar definierten und nicht missbräuchlich zu verwendenden Bedingungen möglich bleibt, um auch bei unklarer Lage Kunden zu unterstützen?“ Die Alternative in der Praxis seien zumeist intransparente Individualvereinbarungen.

Optimale Lösung noch nicht gefunden

Aus Sicht der Ratingagentur wäre es auch nicht zielführend, wenn Versicherer sowohl auf die Befristungsklausel als auf Individualvereinbarungen zu Befristungen verzichten würden. Denn Individualvereinbarungen könnten auch zugunsten des Versicherten wirken. „Die Frage, wie eine optimale Regelung aussehen könnte, bleibt also offen“, schreibt Michael Franke. Man wolle sie im Austausch mit der Branche weiter diskutieren.

Das sagt der Experte

Tobias Bierl, @ Finanzberatung Bierl GmbH

Makler und DAS INVESTMENT Versicherungen-Experte Tobias Bierl, der die Alte Leipziger als wichtigen Anbieter im BU-Markt schätzt, sagt: „Ich stehe bei der Thematik Befristetes Anerkenntnis eher neutral an der Seitenlinie. Es gibt für beide Seiten Argumente.“

Auf dem Papier sei aber der Verzicht auf das befristete Anerkenntnis besser, hierbei spiele auch das Thema Wiedereingliederungshilfe eine Rolle. „Aber nicht wenige, sehr bekannte und gute Versicherer, verzichten ausdrücklich nicht auf das befristete Anerkenntnis, wie zum Beispiel die LV 1871, Gothaer, Bayerische oder Condor.“

Für die Position von F&B hat Bierl durchaus Verständnis. Die Befristung schaffe schließlich Rechtssicherheit. „Vorher konnte man von Kundenseite theoretisch sagen: Lieber Versicherer, der Gutachter braucht sieben Monate, zahlt vielleicht schon mal eine Art befristete Vorableistung aus.“