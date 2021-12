Berufsunfähigkeit So wenige BU-Versicherer erreichen den Marktstandard

Die wichtigen Qualitätsmerkmale in den Versicherungsbedingungen der BU-Policen am deutschen Markt standen jetzt wieder im Mittelpunkt der jährlichen Infinma-Studie zu den Marktstandards in der BU. Zertifiziert für überdurchschnittliche Leistung wurden nur 40 Prozent der untersuchten Tarife.