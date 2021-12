Redaktion 22.07.2019 Lesedauer: 1 Minute

Berufsunfähigkeit und Grundfähigkeiten Canada Life verbessert Tarife bei gleichbleibender Prämie

„Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung hat die Canada Life in einem Rutsch so ziemlich alle Sonderleistungen draufgepackt, die es gibt“, schreibt Philip Wenzel. Und auch ihre Grundfähigkeits-Police sei deutlich verbessert worden, so der Biometrie-Experte in einem Gastbeitrag des Versicherungsjournals.