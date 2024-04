In Sachen Arbeitskraftabsicherung liegt die Canada Life vorne. Bei Todesfallabsicherung fällt die Wahl auf die Dela. So sehen es die Vermittler der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema laut einer aktuellen Umfrage.

Der genossenschaftliche Verbund hatte in einer sogenannten „Qualitätsumfrage“ zum Thema Biometrie die beliebtesten Anbieter von Berufsunfähigkeits-, Dread-Disease-, Grundfähigkeits-, Risikolebens- und Sterbegeldversicherungen Makler erfragt. In jeder der jeweiligen Sparten waren die mehr als 4.500 mittelständischen Partnerbetriebe der Vema aufgefordert, die drei meistgenutzten Anbieter im Neugeschäft zu nennen. Negative Einzelerfahrungen mit Versicherern sollten auf diese Weise nicht ins Gewicht fallen.

Die Gesamtanzahl der Nennungen ist entscheidend für das Ranking. Daneben galt es außerdem, die genannten Anbieter zu bewerten. In den Kategorien Produktqualität, Qualität der Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit konnten Schulnoten von eins bis sechs vergeben werden.

Berufsunfähigkeit, Dread Disease und Grundfähigkeiten

Im Bereich der Arbeitskraftabsicherung hat die Vema in den Sparten Berufsunfähigkeit, Dread Disease und Grundfähigkeiten nach den Top-Anbietern gefragt. In der Dread-Disease-Versicherung und der Grundfähigkeitsversicherung belegt jeweils die Canada Life den ersten Platz. Die Anzahl der berücksichtigten Nennungen waren für beide Produktarten mit 259 beziehungsweise 460 jedoch auffallend niedrig.

Dread Disease

Canada Life (47 Prozent) Nürnberger (15 Prozent) Zurich (14 Prozent)

Grundfähigkeiten

Canada Life (17 Prozent) Alte Leipziger (13 Prozent) Volkswohl Bund (12 Prozent)

Im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherungen taucht die Canada Life dafür nicht in der Top 3 auf. Dort liegt die Alte Leipziger mit 22 Prozent der Nennungen vorne, während sie bei den Grundfähigkeiten direkt hinter Canada Life auf dem zweiten Rang platziert ist. Die Gesamtzahl der Nennungen ist hier mit 1049 weit höher.

Berufsunfähigkeit

Alte Leipziger (22 Prozent) LV 1871 (11 Prozent) Allianz (8 Prozent)

In Sachen qualitativer Bewertung des Angebots nach Schulnoten belegt die Canada Life mit einem Mittelwert von 1,77 auch den ersten Platz bei Dread Disease. Im Bereich Grundfähigkeiten schneidet allerdings die Dortmunder (1,65) am besten ab. Bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen liegt nach dem Mittelwert die LV 1871 (1,60) vorn.

Dela liegt bei Todesfallabsicherung vorne

In einem zweiten Teil der Biometrie-Umfrage hat die Vema nun nach Anbietern von Todesfallabsicherungen gefragt. In beiden Produktkategorien liegt dabei ein Versicherer ganz vorne. Die Dela konnte sowohl in Bezug auf Risikolebens- als auch Sterbegeldversicherungen die Partnerbetriebe des Verbunds überzeugen und wurde am häufigsten von ihnen genannt. Wie bereits bei der vorherigen Auflage dieser Qualitätsumfrage liegt sie damit in beiden Kategorien auf dem ersten Platz der meistgenannten Anbieter.

Risikolebensversicherung

Dela (18 Prozent) Hannoversche (16 Prozent) Allianz (14 Prozent)

Sterbegeld

Dela (25 Prozent) LV 1871 (22 Prozent) Ideal (19 Prozent)

Im Bereich Risikolebensversicherung liegt die Dela dabei nicht nur nach Nennungen, sondern auch nach dem Mittelwert der Bewertungen auf Platz 1 mit einem Schnitt von 1,56. Bei der Sterbegeldversicherung übertrifft die VPV (1,50) die Dela (1,55) gemessen am Mittelwert. Auffällig: Nach Nennungen schafft es die VPV nur auf den neunten Platz.