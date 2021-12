Redaktion 28.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Berufsunfähigkeitsversicherung 3 Gründe für Ende der Gesundheitsprüfung bei BU-Policen

Die Gesundheitsprüfung in ihrer jetzigen Form ist am Ende, glaubt Versicherungsmakler und BU-Experte Matthias Helberg. Einerseits werde sie immer penibler und strenger und gleichzeitig etwa durch gefälschte Diagnosen von Ärzten wieder ausgehebelt. Wie man das Problem lösen könnte, beschreibt Helberg in seinem Blog.