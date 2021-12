Berufsunfähigkeitsversicherung: Alte Leipziger SecurAL

[email protected]

ist jemand, der wegen einer Krankheit voraussichtlich sechs Monate lang seinen Beruf nicht ausüben kann. Versicherer wie die Alte Leipziger springen dann ein, wenn der Kunde maximal die Hälfte seiner normalen Arbeitszeit arbeiten kann.Eine gute Berufsunfähigkeits(BU)-Versicherung zeichnet sich durch faire Bedingungen aus. Dazu gehört insbesondere der Verzicht auf abstrakte Verweisung, der auch bei der Alten Leipziger zu finden ist. Verzichtet der Versicherer nicht auf diese Klausel, braucht er keine BU-Rente zu zahlen, wenn der Kunde theoretisch noch in einem vergleichbaren Beruf arbeiten könnte. Wichtig ist auch, dass die Rente sich bei besonderen Ereignissen wie einer Heirat ohne neue Gesundheitsprüfung erhöhenlässt (Nachversicherungsrecht). Auch das ist bei der Alten Leipziger der Fall. Zusätzlich kann der Kunde in den ersten fünf Vertragsjahren bis zu einem Alter von 35 Jahren die Rente auch ohne speziellen Anlass aufstocken. Bei SecurAL muss der Versicherte auf keine Fristen achten, die Alte Leipziger zahlt unabhängig davon, wann ein Arzt (dabei hat der Kunde freie Arztwahl) die BU feststellt und wann der Kunde das meldet. Eine Prognose von sechs Monaten BU reicht für die Zahlung. Die Alte Leipziger verzichtet auch auf ihr Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn der Kunde die Gesundheitsfragen schuldlos falsch beantwortet.Den BU-Schutz gibt es auch für Hausfrauen, Schüler, Studenten und Azubis. Der Kunde kann mit der Alten Leipziger vereinbaren, dass seine BU-Rente pro Jahr zwischen einem und 3 Prozent steigt. Schließt der Kunde eine BU-Zusatzversicherung (BUZ) in Kombination mit einer Rürup-Rente ab, kann er auch die Beiträge für die BUZ von der Steuer absetzen. Ein 30-Jähriger, der eine Fonds-Rürup-Police zusammen mit einer BUZ (BU-Rente: 1.200 Euro) abschließt, soll so über 35 Jahre nur 700 Euro mehr zahlen müssen.Privatkunden VertriebsunterstützungTelefon 06171 66 2030