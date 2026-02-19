Das befristete Leistungsanerkenntnis in der BU-Versicherung treibt den Markt um. Morgen & Morgen erklärt, warum es den Sachverhalt im Rating anders bewertet als Franke & Bornberg.

Ein befristetes Anerkenntnis bedeutet, dass der Versicherer Leistungen nur für einen festgelegten Zeitraum (meist bis zu 12 oder 24 Monate) gewährt, oft bei unklarer Prognose zur Dauer der Berufsunfähigkeit. .

Zum Jahresbeginn 2026 löste ein Blogbeitrag von Makler Matthias Helberg zur Einführung eines befristeten Anerkenntnisses in der BU-Versicherung der Alten Leipziger eine kontroverse Fachdiskussion aus, die bis heute anhält.

Produktgeber nutzen das zeitlich befristete Anerkenntnis, um eine BU-Leistung zunächst einmalig und ohne abschließende Prüfung nur für einen begrenzten Zeitraum zuzusagen. Dies wird vor allem dann angewendet, wenn nicht klar ist, ob die gesundheitlichen Einschränkungen von Dauer sind.

Warum Franke & Bornberg in die Schlagzeilen geriet

Die Alte Leipziger erlaubt ein einmaliges, maximal zwölf Monate befristetes Anerkenntnis bei „sachlichem Grund“, was Helberg als klare Verschiebung der Risikobalance zugunsten des Versicherers mit nur begrenztem Kundennutzen kritisiert.

Spekuliert wurde, dass die Anpassung im Bedingungswerk des Versicherers auch mit einer positiven Bewertung der Klausel im Rating von Franke & Bornberg zusammenhängt, durch die es für Versicherer unkritischer sei, eine Befristungsmöglichkeit zu haben, als ausdrücklich darauf zu verzichten. Die Ratingagentur solle ihre Bewertungslogik überdenken.

Die Ratingagentur verteidigte ihre Bewertung in einem eigenen Blogbeitrag damit, dass eine klar und einmalig geregelte, begründungspflichtige Befristung mehr Transparenz schaffe, intransparenten Individualvereinbarungen vorbeuge und Verbraucher nicht automatisch schlechter stelle als ein völliger Verzicht auf Befristungsklauseln.

Makler-Kritik hält an

Die Diskussion war damit aber noch nicht beendet. Ende Januar meldete sich Makler und BU-Experte Gerd Kemnitz beim Fachportal „Procontra“ zu Wort. Er kritisierte, dass die Befristungsklausel der Alte Leipziger gerade nicht transparent sei, weil die Gründe für ein befristetes BU-Anerkenntnis nur beispielhaft und nicht abschließend genannt werden. Aus seiner Sicht würde ein vollständiger Verzicht die Versicherten besser vor intransparenten Sonderlösungen schützen als eine unklare Befristungsklausel. Er bemängelte zudem, dass sich der Versicherer so ein einseitiges Sonderrecht sichere, das in der Praxis vor allem ihm nutze, während für Kunden zusätzliche Unsicherheit und rechtliche Risiken entstünden.

Auch Makler und DAS INVESTMENT-Experte Tobias nahm sich des Themas in einem Blogbeitrag an. Die konkreten Bedingungen der Alte Leipziger bezeichnete er als eine durchaus kundenfreundliche Regelung. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen bewerte er das Thema Befristetes Anerkenntnis neutral. Für die Auswahl eines Versicherers in der Kundenberatung sei es unmaßgeblich.

Doch machte Bierl wie viele seiner Kollegen auf den Umstand aufmerksam, dass die wohl bekanntesten Ratingagenturen für Versicherungsprodukte das Thema in ihren Bewertungsgrundlagen ganz unterschiedlich abbilden. Bierl schrieb: „Die Ratingagentur Morgen & Morgen findet eine Befristung negativ und straft es im Rating ab, die noch bekanntere Agentur Franke & Bornberg findet es hingegen gut.“

Morgen & Morgen reagiert spät

Das mehrfach in der Debatte erwähnte Analysehaus Morgen & Morgen hielt sich selbst lange zurück. Doch jetzt gibt es eine Stellungnahme, die DAS INVESTMENT Versicherungen vorliegt. Zur Vorgehensweise der konkurrierenden Ratingagentur äußert man sich darin allerdings nicht.

Vielmehr wird zunächst festgestellt, dass die Klauselvariante mit einer möglichen Befristung für Versicherer eine bessere Steuerung von Leistungsfällen mit unsicherer oder absehbarer Prognose bedeute und eine frühzeitige Bindung verhindere. Für Versicherte könne es positiv sein, da in unklaren Fällen schneller eine Leistung erbracht werden kann, anstatt die Leistungsentscheidung hinauszuzögern. Die Zusage sei für die Dauer der Befristung bindend.

Thorsten Saal, @ Morgen & Morgen

„Aus Verbrauchersicht gibt es jedoch auch klare Nachteile. Nach Ablauf der Frist muss der Versicherte erneut beweisen, dass er weiterhin berufsunfähig ist. Dazu muss er neue ärztliche Unterlagen einholen, auch wenn sich an seinem Zustand nichts geändert hat“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei Morgen & Morgen.

Eigene Daten zeigen geringe Relevanz

Die Daten des „M&M Ratings Berufsunfähigkeit“ zeigten, dass zeitlich befristete Anerkenntnisse von etwas mehr als der Hälfte der Versicherer ausgesprochen werden. Gleichzeitig belegten die Zahlen, dass zeitliche Befristungen nur eine geringe Relevanz haben – marktweit liege nur in 5 Prozent der anerkannten Leistungsfälle eine zeitliche Befristung vor. Im Zeitverlauf seien die Zahlen zudem leicht rückläufig.

Individualvereinbarungen, die Franke & Bornberg sehr kritisch sieht, können laut Morgen & Morgen zwar zu schnelleren Zahlungen (Rente oder Abfindung) führen, seien aber fast immer mit einer Einschränkung der möglichen vertraglichen Leistung verbunden und verlagerten die Beweislast für künftige Leistungen auf den Versicherten. Dieser stehe dabei in einer schwachen Position, weil ihm juristisches, versicherungstechnisches und medizinisches Wissen fehle und er durch seine gesundheitliche und finanzielle Lage dazu neige, das schnelle Geld einer potenziell besseren, aber aufwändigeren Leistungsanerkennung vorzuziehen. Saal: „Für den Versicherten ist die Bewertung des individuellen Angebots eine schwierige Aufgabe.“

Die Datenerhebungen des eigenen Ratings zeigten, dass die meisten Versicherer grundsätzlich mit Individualvereinbarungen arbeiten, diese in der Praxis aber eine untergeordnete Rolle spielten. Die meisten Versicherer böten sie nur in Ausnahmefällen an, oftmals liege die Zahl der Fälle pro Jahr im niedrigen einstelligen Bereich.

Fazit: Kriterium nicht ratingrelevant

Die entscheidende Feststellung für das Unternehmen ist, dass befristete Anerkenntnisse kein ratingrelevanter Sachverhalt sind, auch wenn man unbefristete Anerkenntnisse als die kundenfreundlichere Lösung ansehe, da es die erneute Beweispflicht des Versicherten vermeidet. „Sofern ein unbefristetes Anerkenntnis bedingungsgemäß nicht angezeigt ist, können befristete Anerkenntnisse und Individualvereinbarungen trotzdem für den einzelnen Kunden eine kurzfristige Lösung sein“, sagt Saal.