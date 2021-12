Berufsunfähigkeitsversicherung Diese Anbieter halten ihre BU-Prämien stabil

Marc C. Glissmann, Infinma

Wie stabil sind die Beiträge in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)? Das hat das Kölner Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) jetzt wieder per Umfrage unter den Lebensversicherern in Deutschland ermittelt. Dabei haben man sich laut Infinma-Geschäftsführer Marc Glissmann bewusst für einen vergleichsweise einfachen Ansatz entschieden: „Es wird lediglich danach gefragt, ob es für Bestandsversicherungen in der BU der dritten Schicht Anpassungen der Überschussbeteiligung gegeben hat, die zu einer Erhöhung der Zahlprämie für den Kunden geführt hat.“

„Neben der Qualität der Bedingungen und der Qualität in der Leistungsregulierung ist eine langfristig stabile BU-Kalkulation sowohl für den Kunden essentiell als auch für den Versicherer im Hinblick auf die langfristige Erfüllbarkeit seiner Leistungsverpflichtungen besonders wichtig“, ergänzt Co-Geschäftsführer Jörg Schulz. Neben der Stabilität der BU-Prämien bewerte man auch die Transparenz der Anbieter. „Dazu fragen wir explizit nach Leistungs- und Annahmequoten oder der Art und Weise der Digitalisierung von Prozesse wie Antragsaufnahme, Risikoprüfung oder Leistungsprüfung.“

Maximale Beitragsstabilität

(mehr als 20 Jahre keine Anpassung)

Axa

Basler

Bayern-Versicherung

Continentale

Cosmos

DÄV

DBV

Dialog

die Bayerische

Familienfürsorge

Generali Deutschland

Gothaer

HDI

Huk24

Huk-Coburg

Interrisk

Nürnberger

R+V

Stuttgarter

SV Sparkassen Versicherung

Swiss Life Deutschland

Volkswohl Bund

Zurich Deutscher Herold

Langjährige Beitragsstabilität

(10, 15 oder 20 Jahre keine Anpassung)

Barmenia

Europa

Inter

Öffentliche Berlin Brandenburg

Öffentliche Braunschweig

Provinzial Rheinland

Saarland

Süddeutsche

Targo