Franke und Bornberg hat sein Bewertungsverfahren für Berufsunfähigkeitsversicherungen nach eigenen Angaben verschärft, doch schlechter fallen die Ergebnisse deswegen nicht aus.

Schwache Produkte sind im Markt aus Sicht der Analysten von Franke & Bornberg weiterhin nicht existent,

Franke und Bornberg (F&B) hat seine jährlichen Ratings zur Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung veröffentlicht. In der BU kommen 190 Tarife von 52 Anbietern unter die Lupe. Zwar betonten die Analysten die verschärften Bewertungsbedingungen, doch fallen die Ergebnisse im Vorjahresvergleich insgesamt sogar leicht besser aus.

Die Folgen des Preiskampfes

Als strukturelles Problem des BU-Marktes sehen die Experten den anhaltenden Preiswettbewerb. Einzelne Anbieter unterschritten die Durchschnittsprämie am Markt um 40 Prozent und mehr. Der Trend der Prämienentwicklung über die vergangene Dekade: Während die Bruttoprämie für einen Maschinenbauingenieur seit 2015 von 103,34 auf 81,67 Euro fiel, sank sie für einen Tischler von 228,94 auf 217,75 Euro. Quelle ist hier der hauseigene „Map-Report“ aus dem März 2026. Bei den Nettoprämien sei der Rückgang noch ausgeprägter.

Gleichzeitig wachse das Leistungsversprechen: Nachversicherungsgarantien, AU-Bausteine und Zusatzoptionen würden ausgebaut, während die Risikoprüfung schlanker werde. Seltener angeforderte Arztberichte und verkürzte Abfragezeiträume erhöhten die aktuarielle Unsicherheit.

„Ein günstiger Tarif heute ist keine Garantie für einen stabilen Tarif morgen – das zeigt der Blick auf die Überschussentwicklung der vergangenen Jahre nur allzu deutlich“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Wer bei der Prämienkalkulation zu weit geht, erkauft sich Neugeschäft auf Kosten der Stabilität – und das zahlen am Ende die Versicherten.“ Eine Botschaft, die man so oder ähnlich jedes Jahr von Franke hört.

Das ist neu im BU-Rating 2026

Eine weitere Erkenntnis: Zwar stagniert laut F&B mit Verweis auf GDV-Zahlen das Neugeschäft im Bereich der Arbeitskraftabsicherung, doch Bewegung im Markt gibt es offenbar dennoch. Die Analysten sprechen neben dem anhaltenden Preiswettbewerb von veränderten Produktstrukturen und neuen gesellschaftlichen Anforderungen, die zu einer Aktualisierung des Verfahrens geführt hätten.

Konkret setzt das überarbeitete Rating laut der Autoren an drei Stellen an:

Stärkere Gewichtung der Versicherer-Stabilität: Das Ergebnis aus dem hauseigenen „BU-Stabilitätsrating“ erhält ein höheres Gewicht im Produktrating. Prämien, Risikoüberschüsse und kalkulatorische Risiken werden damit stärker in die Gesamtbewertung einbezogen

Nachhaltigkeits-Score: Erstmals fließt der von F&B entwickelte Score zur Nachhaltigkeitspositionierung der Anbieter in die Bewertung ein. Er bewertet Versicherer anhand von über 250 Einzelkriterien in sechs Fokusthemen – von Ressourcenmanagement über nachhaltiges Investment bis hin zu nachhaltigen Produkten.

Schärfere Leistungskriterien: Die Anforderungen an Kapitalleistungen bei Leistungseinstellung werden präzisiert. Ebenso werden die Kriterien zur Arbeitsunfähigkeitsklausel und zum Nachweis der Arbeitsunfähigkeit neu gewichtet. Der Verzicht auf Leistungsausschlüsse bei Terrorakten und ABC-Waffen wird künftig differenzierter bewertet. Maßgeblich ist, ob eine grundsätzliche Leistungspflicht besteht, sofern keine Gefährdung des Kollektivs vorliegt

So funktioniert die Methodik

Das BU-Rating von Franke und Bornberg bewertet Tarife nach einem mehrstufigen Kriterienkatalog, der Bedingungsqualität, Versichererstabilität und Leistungspraxis verbindet. Im Detail gehen 75 (Vorjahr: 73) Leistungskriterien ins diesjährige Rating ein, die 21 (20) Oberpunkten zugeordnet sind. Neben den oben genannten Änderungen werden beim Kriterium „Unterstützung in der Leistungsphase“ weniger Punkte als vor Jahresfrist vergeben. Unverändert blieb die maximal erreichbare Punktzahl bei den übrigen 18 Prüfpunkten.

Als Quellen für das Rating werden laut F&B ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Zunächst prüfen die Analysten, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen von den Testkandidaten angeboten werden. Im zweiten Schritt ordnen sie die Qualität jeder Regelung auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung ein. Abschließend gewichten sie die Kriterien nach ihrer Bedeutung aus Kundensicht.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift das Analysehaus auf ein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut), „FF+“ (gut), „FF“ (befriedigend), „F+“ (ausreichend), „F“ (mangelhaft) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt.“ Zu den unveränderten Mindeststandards zählen unter anderem weltweiter Versicherungsschutz, kundenfreundliche Regelungen bei schuldlos verletzter Anzeigepflicht sowie der Verzicht auf abstrakte Verweisung bei Erstprüfungen. Weitere Informationen zur Methodik der Untersuchung könne in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Anbieterfreundliche Benotung

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema aus Redaktionssicht als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Die Ergebnisse

31,1 Prozent der BU-Tarife erreichen die Bestnote „FFF+“. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig: In der zweiten Wertungsklasse („FFF)“ legt der Anteil der Tarife um über 12 Prozentpunkte zu – ein Befund, den F&B indes nicht kommentiert. In der Folge geht der Anteil der Tarife in den darunterliegenden Klassen jeweils zurück. Die beiden schlechtesten Wertungsklassen sind weiterhin unbesetzt. Schlechter als „ausreichend“ ist aus Sicht von F&B damit kein einziges Produkt im Markt.

Für 16 Lebensversicherer mindestens einmal die Höchstnote

Aktuell erhalten 16 Gesellschaften für mindestens einen ihrer BU-Tarife beziehungsweise eine ihrer Tarifkombinationen die Höchstnote „FFF+“. Hierzu gehören folgende Anbieter:

Allianz

Alte Leipziger

Axa

Continentale

DBV Deutsche Beamtenversicherung

Deutsche Ärzteversicherung

Dialog

Ergo Vorsorge

Hannoversche

HDI

LV 1871

Nürnberger

Signal Iduna

Stuttgarter

Versorgungswerk der Presse

der Presse Volkswohl Bund

EU-Rating: Nischenprodukt mit Aufholbedarf

Parallel zum BU-Rating hat F&B auch das Rating zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU), die die gesetzliche Erwerbsminderungsrente aufstockt, überarbeitet. Trotz der geringen Anzahl an Tarifen wird die Produktart weiterhin separat ausgewiesen. Auch hier werden zahlreiche Kriterien anders gewichtet. Neu aufgenommen werden zusätzliche Voraussetzungen für Kapitalleistungen bei Leistungseinstellung sowie das überarbeitete Terrorkriterium analog zum BU-Rating.

Aus Sicht der Analysten ist die EU-Versicherung für viele Verbraucher die bessere oder sogar einzige sinnvolle Alternative zur BU, etwa wenn die finanziellen Möglichkeiten oder der ausgeübte Beruf einen BU-Schutz erschweren oder ausschließen. „Die EU ist das am stärksten unterschätzte Produkt in der Arbeitskraftabsicherung“, sagt Philipp Wedekind, Leiter Ratings Vorsorge und Nachhaltigkeit bei Franke und Bornberg.

Die Ansicht wird vom Markt offensichtlich jedoch nicht geteilt. Fakt ist, dass das Angebot in der EU-Versicherung immer stärker zurückgeht. Die Anbieter setzen als Alternative hier auf die Grundfähigkeitsversicherung.

Nur 17 Tarife im EU-Rating

Das EU-Rating umfasst 17 Tarife von elf Versicherern: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Veränderung in der Spitzenklasse drastisch. Nur noch drei statt acht Gesellschaften erhalten ein „FFF+“. Schwächer als „gut“ ist gleichzeitig gar keine Offerte. Insgesamt ist die Aussagekraft bei der niedrigen Grundgesamtheit aber gering.

Die Einzelergebnisse beider Ratings können hier eingesehen werden.