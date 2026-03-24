Im diesjährigen BU-Stabilitätsrating gibt es wenige Versicherer mit Top-Bewertung und viele, bei denen Daten fehlen. Die Marktentwicklung sehen die Analysten kritisch.

Der aktuelle „Map-Report 943“ des Analysehauses Franke und Bornberg zeigt einen ungebrochenen Preiswettbewerb in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

Tarife werden demnach aggressiver kalkuliert denn je, die Durchschnittsprämien teils um mehr als 40 Prozent unterschritten. Gleichzeitig reduzierten immer mehr Versicherer die Abfragezeiträume in der Risikoprüfung, weil der Bedingungswettbewerb kaum noch Differenzierungspotenzial biete. Im Ergebnis wachse der Abstand zwischen solide kalkulierten Tarifen und strukturellen Schwächen. Besonders gefragt ist laut F&B in diesem Marktumfeld eine disziplinierte Produktgestaltung.

Was das Stabilitätsrating aufzeigen will

Teil des Reports ist das „BU-Stabilitätsrating 2026“. Es berücksichtigt neben der bisherigen Geschäftsentwicklung auch Faktoren, die eine Einschätzung der zukünftigen Stabilität im BU-Geschäft ermöglichen sollen. Damit will das Rating nach Darstellung seiner Macher aufzeigen, welche Anbieter auch in fünf oder zehn Jahren noch verlässlich zu ihren Leistungsversprechen stehen können und welche nicht.

Denn Fehler in der Kalkulation oder der Risikoprüfung würden nicht im nächsten Quartal sichtbar, sondern häufig erst Jahre später. Überschussstabilität, Annahmekriterien und Schadenentwicklung seien demzufolge keine nachrangigen Kennzahlen, sondern Frühindikatoren dafür, ob der heutige Preis auch in einigen Jahren noch zur vertraglichen und wirtschaftlichen Realität passt, wie die Autoren schreiben.

Das ist neu im Rating 2026

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Analysten einige Änderungen am Bewertungsraster vor. Dieses wird um verschiedene kalkulatorische Risiken erweitert. Nachversicherungsgarantien, Umorganisation, Verweisung und die Konsistenz der Gesundheitsfragen fließen verstärkt in die Bewertung ein, so F&B.

Zudem wird als neuer Maßstab ein mehrjähriger Prämienvergleich eingeführt. Dazu schreiben die Autoren: „Brutto- und Nettobeiträge des Jahres 2026 werden den Marktmittelwerten der Jahre 2024 bis 2026 gegenübergestellt. Wer seine Prämien im Zeitverlauf übermäßig stark unter den Marktmittelwert gesenkt hat, wird zusätzlich abgewertet – ein Korrektiv für kurzfristiges Preisdumping.“

So funktioniert die Methodik

Insgesamt erhöht sich die Zahl der gewichteten Bewertungsparameter von 30 auf 49. Die Kriterien sind in vier Bereiche eingeteilt. Neben den „kalkulatorischen Risiken“ (450 maximal erreichbare Punkte) sind dies weiterhin die Segmente „Beitrag“, „Stabilität“ (jeweils 500 Zähler) und „Finanzstärke“ (maximal 400 Punkte). Im Fokus steht dabei laut F&B nicht der aktuelle Preis, sondern ob Annahmeregeln, Tarifpolitik, Überschüsse und Unternehmenskennzahlen das Leistungsversprechen dauerhaft tragen.

Gesellschaften, die nicht nach deutschem Recht bilanzieren, werden im Teilbereich Finanzstärke nicht berücksichtigt. Run-off-Gesellschaften und Unternehmen ohne aktives Neugeschäft bleiben ebenfalls außen vor. Bei Cosmos, Debeka, DEVK Allgemeine, DEVK Eisenbahn und Württembergische wird das Bewertungsraster angepasst, weil diese Anbieter nicht zu allen Produktvorgaben der Musterfälle Prämien berechnen können, so die Autoren.

Anbieterfreundliche Bewertung

Das Rating ermittelt für jedes Wertungskriterium dabei eine Kennzahl im Bereich zwischen 0 und 100 (100=Maximalerfüllung) als Maßstab für die Fähigkeit eines Unternehmens, sein BU-Geschäft langfristig stabil betreiben zu können. Der Stabilitätsindex zeigt für jeden Teilbereich sowie für die Gesamtwertung das Verhältnis von erreichter zu möglicher Punktesumme. Die Ergebnisse der Teilbereiche werden zu einem Gesamtindex zusammengeführt.

Insgesamt können somit 1.850 Punkte erzielt werden. Mit mindestens erreichten 80 Prozent (Vorjahr: 85 Prozent) erhalten die Kandidaten die Bewertung „mmm+“ für „hervorragende“ Leistungen. Ab 75 Prozent wird die Note „mmm“ für sehr gute Leistungen vergeben. 65 Prozent Zielerreichung verschaffen ein „mm“ (gut) und 55 Prozent ein „m“ (befriedigend).

Die Absenkung des erforderlichen Prozentwertes auf 80 für die Topnote wird von F&B nicht erläutert. Umso mehr muss die diesjährige Skalierung aufgrund der niedrigen Prozentwerte als sehr anbieterfreundlich eingeordnet werden. Die Vorgehensweise ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Ergebnisse: Fünf statt nur ein Unternehmen mit Höchstnote

Insgesamt werden 53 im Neugeschäft aktiven Lebensversicherern untersucht. Die Höchstnote „mmm+“ erhalten in der aktuellen Ratingauflage fünf Versicherer. Dies sind neben dem neuen Spitzenreiter Continentale (85,5 Prozent) unter anderem auch Vorjahressieger LV 1871 (83,4 Prozent) und die Allianz 82,2 Prozent). Das Spitzenquintett komplettieren die Huk-Coburg (81,4 Prozent) und der Debeka (80,9 Prozent).

Die Ergebnisse zeigen, einen deutlichen Rückgang bei den erreichten Werten. So erzielte die LV 1871 im Vorjahr noch 92,2 Prozent. Dennoch steigt die Zahl der Gesellschaften in der Top-Kategorie im Vorjahresvergleich von drei auf fünf. Bei der Ratingmethodik des Jahres 2025 hätte nur ein Anbieter diese erhalten.

Zu den Teilergebnissen schreiben die Autoren: „Die Continentale punktet mit einem ausgewogenen Gesamtpaket: 88,8 Prozent in der Prämienbewertung, 73,4 Prozent bei den kalkulatorischen Risiken, 100 Prozent in der Stabilität und 77,0 Prozent in der Finanzstärke. Die LV 1871 setzt mit 93,8 Prozent den Bestwert in der Finanzstärke, die Allianz erreicht dort 85,0 Prozent bei gleichzeitig 100 Prozent in der Stabilität. Die Debeka führt das Teilkapitel kalkulatorische Risiken mit 89,2 Prozent an.“

Vermischung mit umfangreicherem Rating

28 Anbieter folgen in den nächsten beiden Wertungsklassen. Schlechter als „gut“ schneidet kein Anbieter ab. Insgesamt hat die Ergebnisdarstellung aber Einschränkungen, auch weil sie nicht vollständig veröffentlicht wird. Hinzu kommt, dass für viele Gesellschaften nur Teilbewertungen vorliegen, weil wesentliche Daten nicht verfügbar sind, so F&B. Bei anderen sei eine höhere Bewertung wegen des teils sehr kleinen BU-Bestands nicht möglich gewesen, da die Analysten als Mindeststandard für die Bestnote einen Bestand von wenigstens 30.000 Verträgen definiert haben.

Fünf namhafte Anbieter haben sich mit dem „BU-Unternehmensrating“ einem ungleich umfrangreicheren Audit von F&B unterzogen, dessen Ergebnisse bereits im vergangenen Herbst veröffentlicht wurden. Die Gesellschaften Nürnberger, HDI und Ergo Vorsorge erreichen hier die Bestnote „ FFF+“ (hervorragend). Stuttgarter und Generali folgen mit „FFF“ (sehr gut).

Laut der Autoren sind die Bewertungen der vorgenannten Anbieter aufgrund der zusätzlich verfügbaren Informationen nicht vollständig mit dem Stabilitätsrating vergleichbar. Das Benchmarkverfahren sorge aber dafür, dass die Prozentergebnisse die gleiche Aussagekraft haben.

Prämien auf Talfahrt, Risiken im Verborgenen

Was die Prämienanalyse für dieses Jahr angeht, konstatieren die Analysten, dass sich in der vergangenen Dekade trotz mehrfacher Absenkungen des Rechnungszinses an der Grunddynamik wenig geändert habe. 2015 betrug die durchschnittliche Bruttoprämie für einen Bankkaufmann 107,99 Euro, für einen Maschinenbauingenieur 103,34 Euro und für einen Tischler 228,94 Euro. 2026 liegen die Werte bei 111,84 Euro (Bankkaufmann), 81,67 Euro (Ingenieur) und 217,75 Euro (Tischler). Bei den Nettoprämien ist das Bild noch deutlicher: Der Beitrag des Ingenieurs fällt von 69,97 auf 55,66 Euro, der des Tischlers von 162,86 auf 148,71 Euro.

Besonders auffällig sei die zunehmende Differenzierung der Berufsgruppen, vor allem bei vermeintlich risikoarmen Tätigkeiten. Diese Feinsteuerung stütze den Trend zur Unterkalkulation, ohne ihn in der Gesamtstatistik sichtbar zu machen. „Ein Tarif, der heute im Vergleichsrechner glänzt, kann morgen im Bestand unter Druck geraten“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg und Herausgeber des „Map-Report“. „Wer bei der Prämienkalkulation zu weit geht, erkauft sich Neugeschäft auf Kosten der Stabilität – und das zahlen am Ende die Versicherten.“

Für die nähere Zukunft ist laut F&B kaum Entspannung in Sicht. Der Wettbewerb um gute Risiken dürfte demnach anhalten, ebenso der Druck, Prämien niedrig zu halten und Tarifmerkmale vertrieblich weiter zu öffnen.