Fast 70 Prozent von 385 untersuchten BU-Tarifen (über-)erfüllen die von Infinma definierten Marktstandards. Die angeblich besten Angebote haben HDI und LV 1871.

Auch dieses Jahr hat das Beratungsunternehmen Institut für Finanz-Markt-Analyse (Infinma) in einer Untersuchung wieder seine eigens definierten Marktstandards in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) analysiert. 385 (Vorjahr: 415) Tarife von 68 Anbietern kamen dabei hinsichtlich ihrer Produktqualität auf den Prüfstand.

Infinma berücksichtigt in dieser Analyse nach eigenen Angaben sämtliche BU-Tarife, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Unerheblich sei dabei, ob es sich um einen deutschen oder internationalen Risikoträger handelt, in welcher Rechtsform er organisiert ist, oder welches Geschäftsgebiet oder welchen Vertriebsweg er bedient. Als zählbare BU-Produkte im Sinne der Untersuchung gelten alle Tarife, die von ihren Versicherern mit einer eigenen Tarifbezeichnung und einem eigenen Bedingungswerk ausgestattet werden.

Warum die Untersuchung kein Rating sein will

Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung aktuell marktkonformer Regelungen, nicht die Definition von Mindestanforderungen oder die Bewertung konkret am Markt vorhandener Regelungen. Bewertet wurden die reinen Bedingungen, basierend auf 18 selbst gewählten Qualitätskriterien.

Dabei wird nach Angaben der Analysten untersucht, „welche konkreten Ausprägungen es in den Bedingungen tatsächlich gibt. Das Vorkommen dieser Ausprägungen wird dann gezählt und diejenige Ausprägung, die am häufigsten vorkommt, definiert den Marktstandard im Sinne einer marktüblichen Durchschnittsregelung“. Der Marktstandard in den Kriterien bestimmt sich nach der Gesamtheit der analysierten Tarife.

Die Kriterien werden weder gewichtet noch aggregiert. Eine für den Kunden unterdurchschnittliche Regelung kann somit nicht durch eine besonders vorteilhafte Formulierung bei einem anderen Kriterium ausgeglichen werden. Daher will Infinma die Untersuchung auch nicht als Rating verstanden wissen. Weitere Informationen gibt es hier.

18 Qualitätskriterien für die BU-Versicherung

Das sind die von Infinma berücksichtigten Kriterien:

Prognose

rückwirkende Leistung

abstrakte Verweisung

Verzicht auf Umorganisation bei Akademikern

Verzicht auf Umorganisation bei Kleinbetrieben

Kostenbegrenzung bei Umorganisation

Berufswechselprüfung

Leistungsbeginn

Meldefristen

Erhöhungsoption ohne Anlass

Beitragsstundung

befristete Anerkenntnisse

Meldepflicht Minderung BU

Meldepflicht Aufnahme Tätigkeit

Nachprüfung

Leistung bei Arbeitsunfähigkeit

Ausscheiden aus dem Beruf

Option auf selbstständige Anschluss-Pflegerente

Wenig Bewegung im Markt

Im Vergleich zum Vorjahr wurden an den Marktstandards keine Veränderungen vorgenommen. „Vermutlich aufgrund der Änderung des Rechnungszinses zum Jahreswechsel hielten sich signifikante Veränderungen in den bedingungsseitigen Regelungen in Grenzen. Die Versicherer haben viel am Pricing gearbeitet und vor allem die ohnehin schon komplexen Regelungen zur Nachversicherung weiter ausgebaut“, sagt Infinma-Geschäftsführer Jörg Schulz.

Er erwartet allerdings, dass es im nächsten Jahr „mindestens bei der Beitragsstundung während der Leistungsprüfung eine Änderung des Marktstandards geben“ dürfte. So verzichteten schon jetzt immer mehr Anbieter ausdrücklich auf die Berechnung von Stundungszinsen bei der (ratierlichen) Rückzahlung gestundeter Prämien.

Kritik an der Methodik

Das Marktstandard-Modell bot in der Vergangenheit immer wieder Anlass zur Kritik, zum Beispiel durch die Beratungsgesellschaft Premium Circle. So reicht die Nichterfüllung eines einzigen Kriteriums mit in der Praxis eher geringer Relevanz, um zur Gruppe der Tarife zu zählen, die pauschal die Marktstandards nicht erfüllen, so der Vorwurf.

Zudem lasse das Konzept keinen Aufschluss darüber zu, ob der jeweilige Tarif für die individuelle Einkommens- und Lebenssituation sowie dem daraus resultierendem Absicherungsbedarf des einzelnen Kunden geeignet ist. Es sei nicht nachvollziehbar, ob die mit einem Zertifikat ausgezeichneten Versicherer tatsächlich gute Leistungen bieten.

Siegel-Vergabe wirft Fragen auf

Um die Ergebnisdarstellung weiter zu differenzieren, haben die Analysten neben dem Marktstandard-Siegel mittlerweile weitere Varianten in Gold, Silber und Bronze eingeführt. Die Auswertung funktioniert dabei so: Für jedes Kriterium, in dem ein Produkt den Standard übertrifft, wird ein Pluspunkt vergeben. Je nach Anzahl der erreichten Punkte wird ein entsprechendes Siegel vergeben. Gezählt wird dabei die Anzahl positiver Abweichungen von den Marktstandards.

Für die Kategorie Gold muss ein BU-Produkt in den untersuchten 18 Kriterien mindestens zehnmal den Branchendurchschnittswert aus Kundensicht überbieten. In der Kategorie Silber sind mindestens 6 Regelungen, in der Kategorie Bronze ist mindestens 1 Regelung mit positiver Abweichung erforderlich.

Die Siegel-Vergabe unterliegt wirtschaftlichen Interessen. Diese können die zertifizierten Unternehmen für eigene Vertriebs- und Marketingaktivitäten von den Kölnern erwerben. Im Markt sind beispielsweise fünfstellige Beträge für einjährige Lizenzierungen bekannt. Somit kann nicht von einer vollständig unabhängigen Untersuchung gesprochen werden.

Die Ergebnisse

Bei der BU-Untersuchung gelingt zwei Anbietern eine Gold-Auszeichnung. Dabei handelt es sich um den HDI und die LV 1871 für insgesamt zehn ihrer Tarifvarianten. Silber wird an 13 Gesellschaften für insgesamt 43 Offerten vergeben. Weitere 40 Gesellschaften erhalten für 213 ihrer Produkte die Bronze-Auszeichnung. Weitere zwei Lösungen bekommen ein Basis-Zertifikat. Was sich dahinter verbirgt, teilt Infinma nicht mit. Lediglich 117 Tarife erhalten gar kein Siegel.

Eine Übersicht aller Produkte, die die Marktstandards erfüllen oder übertroffen haben, gibt es hier.