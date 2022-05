Berufsunfähigkeitsversicherung BU-Versicherer schaffen „Ruck nach oben“

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) aus Hofheim am Taunus hat sein diesjähriges Rating von Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) veröffentlicht. Der deutsche BU-Markt zeigt sich demnach zwar weiterhin stabil. Das Neugeschäft wächst in diesem Jahr jedoch nur um 0,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr verzeichneten die Branchenanalysten noch 1,8 Prozent Wachstum.

Immerhin steigen die eingenommenen Beiträge um 3,3 Prozent und damit nur 0,2 Prozentpunkte schwächer als im Vorjahr. Rund 271.000 BU-Renten mit einem Volumen von über 2,3 Milliarden Euro würden aktuell ausgezahlt. Insgesamt zeigten sich im Rahmen der routinemäßigen Anpassungen der Tafeln zum Jahreswechsel aber weniger Leistungsfälle als angenommen.

Andreas Ludwig © MORGEN & MORGEN

Im aktuellen M&M-Rating werden 571 Tarife und Tarifkombinationen bewertet. Das sind drei mehr als im Vorjahr. Insgesamt sei ein „Ruck nach oben“ zu verzeichnen: „Einige Versicherer konnten sich in den Teil-Ratings verbessern. Die Gründe sind individuell und können bei kleinsten Änderungen zu einer neuen Bewertung führen.“, erklärt Andreas Ludwig, M&M-Bereichsleiter für Rating und Analyse

Mehr BU-Tarife mit Bestnote

So sei aktuell beispielsweise das Teil-Rating zur BU-Beitragsstabilität in den Aspekten Bilanzen und Solvency II angepasst worden. Das habe in Einzelfällen zu einem neuen Ergebnis geführt. Insgesamt wurden 447 Tarife sind mit der Höchstbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet. Das sind 41 mehr als im vorherigen Rating.

Mit mehr als 20 Tarifen weniger zeige sich die Kategorie der Vier-Sterne-Policen dementsprechend ausgedünnt. Sie enthält derzeit 38 als gut bewertete Tarife. Auch das Segment der durchschnittlich bewerteten Tarife enthält mit 62 Tarifen acht weniger als im Vorjahr. Lediglich 24 Tarife wurden nur mit zwei oder einem Stern als vergleichsweise schwach bewertet.

Sterneverteilung im M&M-Rating Berufsunfähigkeit 2022:

Stand: 05/2022 © MORGEN & MORGEN GmbH >>Vergrößern!

Die Analyse der Bedingungswerke zeige, dass sich vor allem die Teilzeitklausel durchsetzt: „Waren es im Jahr 2021 nur 14 Gesellschaften, so sind es heute 27 Versicherer, die dieses Thema in ihren Bedingungen verankert haben“, berichtet M&M-Bereichsleiter Ludwig mit Blick auf die Vorgängerstudie.

Eine große Dynamik verzeichne aktuell die Nachversicherung. „Hier findet eine zunehmende Differenzierung statt –hinsichtlich der Altersgrenzen, der maximalen Rentenhöhen, der Ereignisse, die zur Nachversicherung berechtigen und, ob nur auf eine Gesundheitsprüfung bei der Nachversicherung verzichtet wird oder auf die komplette Risikoprüfung.“