DAS INVESTMENT: Aktuell wird nach einem BGH-Urteil verstärkt über die Grundfähigkeitsversicherung als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung diskutiert. Hat das Konsequenzen für ihren Vertrieb und die Kundensprache?

Jörg Illing: Wir müssen da vorsichtig sein, da wir intern noch viele Dinge rechtlich prüfen. Insofern möchte ich mich da etwas bedeckt halten. Grundsätzlich ist die Grundfähigkeitsversicherung vor allem preislich eine alternative Absicherung – besonders im Handwerkerbereich oder bei körperlich tätigen Berufen. Auch bei Akademikern, gegenüber denen man argumentiert, dass eine BU einem Selbstständigen, der nur mit dem Kopf arbeitet, nichts wirklich bringt. Er würde ja immer weiter arbeiten und sicherlich deutlich höhere Bezüge generieren. Stattdessen könnte man hier dann besser eine Grundfähigkeitsversicherung empfehlen.

Wir als Hannoversche sind ja gerade erst im Januar mit der Grundfähigkeitsversicherung gestartet, die aber aktuell deutlich besser läuft als erwartet.

Sandra Fäth, @ Mark Meyer zur Heide

Sandra Fäth: Erstmal bin ich froh über die rechtliche Klarheit. In den letzten 25 Jahren wussten wir nicht, wie die Grundfähigkeitsversicherung zu behandeln ist. Jetzt ist klar: Wir müssen sie von der BU abgrenzen. Die Auffassung unserer Juristen ist: Wenn wir kein ordentliches Kündigungsrecht vereinbart haben, dann haben wir kein ordentliches Kündigungsrecht – genauso wenig wie in jedem anderen Lebensversicherungsprodukt. Allerdings gilt die Beitragsanpassungsklausel. Auf Anraten unserer Juristen prüfen wir, wo in den Bedingungen wir die GFV stärker von der BU abgrenzen müssen.

Ich hoffe, dass das Urteil keine weiteren Konsequenzen hat. Zum Beispiel: Was bedeutet das Urteil für die steuerliche Behandlung? Und: Wie reagiert der Markt auf das Urteil? Ich sehe noch nicht, dass Vermittler darauf reagieren. Aber ich habe Sorge, dass sich die Vermittler abwenden, obwohl wir mit der Grundfähigkeitsversicherung Menschen erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben.

Die Grundfähigkeitsversicherung nur als Alternative zur BU zu positionieren, finde ich problematisch. Sie hat ihre Berechtigung dann, wenn von vornherein klar ist, dass der Kunde die BU aus irgendwelchen Gründen sowieso nicht abschließen wird, etwa weil sie ihm zu teuer ist. Wir als Stuttgarter sehen die beiden Produkte gleichwertig nebeneinander mit einem komplett anderen Beratungsansatz. Auch setzen wir in der Kommunikation nicht auf Arbeitskraftabsicherung, sondern auf Einkommensabsicherung.

Matthias Kaja, @ Mark Meyer zur Heide

Matthias Kaja: Was wir jetzt haben, ist eigentlich keine rechtliche Klarstellung, eher rechtliche Verwirrung. Innerhalb unserer Branche wird viel diskutiert. Es gibt noch viele juristische Fragestellungen, die gerade auch vom GDV geklärt werden.

Aber neben der rechtlich Regulatorik haben wir ein Regulativ über den Markt. Eine Umfrage letztens hat gezeigt, dass nahezu alle befragten Unternehmen sagen, dass sich für sie zunächst nichts Wesentliches ändert. Im Markt hat sich der Standard herausgebildet, dass es bei den Produkten in der Regel kein ordentliches Kündigungsrecht gibt. Vielleicht müssen wir das, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, an der einen oder anderen Stelle noch einmal klarstellen.

Und was die Begrifflichkeit angeht: Wir haben als Versicherer ein Lösungsportfolio für existenzielle Risiken – ob das Arbeitskraftabsicherung oder Einkommensabsicherung genannt wird, das ist für uns intern wichtig, aber nicht für den Kunden. Zu diesem Produktportfolio gehört auch eine Grundfähigkeitsversicherung als integraler Bestandteil.

Wie ist die Perspektive aus Vermittlersicht, Herr Bierl?

Tobias Bierl: Das Urteil haben die Kunden und auch 99 Prozent der Vermittler nicht mitbekommen. Es wird sich in der Praxis praktisch nichts ändern. Eine Grundfähigkeitsversicherung ist natürlich keine alternative Arbeitskraftabsicherung. Es ist aber eine Alternative zur Absicherung von Risiken, genauso wie eine Pflegeversicherung oder eine Unfallversicherung.

Ich sage immer: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wenn man es richtig macht, geht man mit dem Interessenten in der Beratung am Anfang erst einmal alle Möglichkeiten durch, die der Markt bietet. Der Kunde sollte dann entscheiden, nicht wir für den Kunden. Das High-Class-Produkt mit der geringsten Haftung ist natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung und dieses Urteil wird daran gar nichts ändern.

Es wird immer schwieriger, sich im Markt vom Wettbewerb abzugrenzen. Viele versuchen es durch den Preis. Droht hier eine ruinöse Spirale nach unten?

Jörg Illing, © Mark Meyer zur Heide

Illing: Grundsätzlich sind alle Produkte am Markt in der Selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung mittlerweile gut, gemessen an allem, worüber wir früher diskutiert haben. Natürlich sucht heute jeder Versicherer im Wettbewerb seinen USP. Es gibt auch immer wieder Ausreißer, wie der zum Beispiel der Verzicht des HDI auf die konkrete Verweisung. Das hat im Markt Wellen geschlagen.

Aber an jeder Veränderung in den Bedingungen klebt aktuariell natürlich ein Preisschild. Manche Sachen kosten nichts oder wenig, andere aber richtig viel zusätzlichen Beitrag. Das gilt es im Wettbewerb immer abzuwägen.

Wir werden uns in Zukunft vermutlich nur noch mit kleineren Schritten vorwärts bewegen. Vor allem werden wir schauen, welche Leistungen auf welche Zielgruppen besonders einzahlen. Die großen Meilenschritte in der BU sind aber aus meiner Sicht abgeschlossen. Manchmal fehlt mir persönlich ein Produkt welches wirklich nur den Worst Case absichert.

Das Thema ist heute vor allen Dingen, dass durch die diversen „Vergleicher“ ein immer größerer Preisdruck entsteht. Denn bei inhaltlich relativ gleichen Produkten entscheidet der Vermittler häufig nach dem Preis.

Kaja: Die Rechnungszinsanhebung hat den Versicherern Preissenkungen bei der BU ermöglicht. Von dem Potenzial wurde der größte Teil an den Markt weitergegeben. Im Branchenschnitt waren das sechs Prozent. Das zeigt, dass wir als Branche in der heutigen Zeit trotz Inflation stabil aufgestellt sind und auch ein Teil in die langfristige Stabilität geflossen ist. Dass das Thema trotz des Wettbewerbs ruinös ist, glaube ich nicht, weil wir als etablierte Versicherer, zumal als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, sehr langfristig denken.

Es gibt grundsätzlich zwei Perspektiven auf das Thema Pricing zu schauen. Die eine ist, zu fragen, wo man im Marktvergleich positioniert sein möchte. Die andere ist, nach risikoadäquaten Preisen zu kalkulieren, damit Tarife langfristig sicher und stabil sind. Ich glaube, dass wir dabei eine noch viel größere Spreizung sehen werden. Das wird für manche Berufsgruppen höhere Preise bedeuten, für andere niedrigere.

Fäth: Auch wenn es erstmal so aussieht, dass wir als Stuttgarter auch an der Preisschraube gedreht haben – ich werbe gerne mit bis zu 40 Prozent bei 750 Berufen. Das ist aber nur die Spitze, denn wir haben auch Berufe verteuert. Wir haben die Rechnungszinsänderung zum Anlass genommen und geprüft, was wir in unserer Berufsliste anpassen müssen.

Wenn ich Wettbewerber sehe, die bei Akademikern 25 Prozent günstiger sind als unsere neue beste Berufsgruppe, dann bin ich ein bisschen irritiert. Unsere Aktuare haben eine stabile, risikoadäquate Kalkulation erstellt. Trotzdem spüren wir jetzt den Marktdruck, weil wir an bestimmten Stellen anti-selektiert werden.

Als Stuttgarter sind wir nicht die Billigsten, aber wir wollen die Schwaben sein, die halten, was sie versprechen. Beitragsstabilität und ein verlässliches Leistungsversprechen sind ein hohes Gut. Das ist ein extrem wichtiger Auftrag für die ganze Branche, auch für die Vermittler. Es heißt oft, der Versicherer leistet nicht. Wir sollten daher mit gutem Beispiel vorangehen und den Kunden ein positives Erlebnis geben. Das bekommen wir nicht hin, wenn wir an der Preisschraube nach unten drehen und alle Risiken reinnehmen, die irgendwann nicht mehr kalkulierbar sind.

Tobias Bierl, @ Mark Meyer zur Heide

Bierl: Ob es ruinös ist, wird sich aber erst in 15 bis 20 Jahren herausstellen. Wir versichern viele junge Menschen, zum Beispiel Studenten. Das eigentliche Risiko steigt erst mit 45, 50 Jahren deutlich an. Besonders kritisch sehe ich die aktuellen Beitragssenkungen – bei manchen Gesellschaften um 30 bis 40 Prozent für bestimmte Berufsgruppen. Wenn man sich diese Prämien anschaut, wird einem klar: schon wenn jemand nur acht Monate arbeitsunfähig ist, die Prämien kommen da nicht mehr rein. Das ist schon sehr ambitioniert kalkuliert.

Die Vermittler tragen daran allerdings eine Mitverantwortung. Wir agieren nach dem Prinzip: Alle Produkte in den Vergleich nehmen und dann das günstigste auswählen. Dadurch sind wir als Vermittler an diesem Preiskampf maßgeblich mitschuldig. Wenn ich in meinen Artikeln schreibe, was die Gesellschaften im Kundeninteresse aufnehmen sollten, treibe ich diese Entwicklung selbst mit voran. Die Versicherer reagieren auf unsere Forderungen nach immer mehr Features. Zwar sind manche dieser Leistungserweiterungen prämienneutral, aber andere erhöhen definitiv den Preisdruck.

Wir stecken in einem klassischen Dilemma: Einerseits wollen wir nicht unbedingt den absolut günstigsten Tarif, andererseits muss er im Marktvergleich attraktiv sein. Parallel dazu beobachten wir eine immer stärkere Differenzierung am Markt. Ein prägnantes Beispiel ist der Bildungsabschluss: Zwischen Bachelor und Master gibt es mittlerweile enorme Beitragsunterschiede bei einigen Versicherern – eine Entwicklung, die es früher nicht gab. Dieser Trend zu immer feineren Unterscheidungen setzt sich in der gesamten Tariflandschaft fort.

Auch bei den Bedingungen und der technischen Ausgestaltung gibt es eine Art Überbietungswettbewerb. Herr Bierl, Sie sehen das kritisch, warum?



Bierl: Ich nenne ein Beispiel: Es gibt einen Marktteilnehmer, der vor eineinhalb Jahren anfing, alles nur noch für die zurückliegenden drei Jahre abzufragen, auch das Thema Psyche. Die Hälfte unserer Kunden schließt bei diesem Anbieter ab, genau wegen dieser verkürzten Fragestellung, denn anderswo droht eine Ablehnung oder eine Ausschlussklausel. Dadurch steuert man aber auch, wen man sich ins Kollektiv holt. Hinzu kommt der Druck vom Vertrieb oder vom Vorstand, dass man Umsatzsteigerungen braucht. Also öffnen viele die Schleusen über den Preis und durch Sonderaktionen oder indem alles eben nur noch für drei Jahre abgefragt wird.

Die negativen Risiken werden sich erst in 15, 20 Jahren bemerkbar machen. Dann gibt es nur zwei Konsequenzen: Entweder gehen die Prämien hoch, oder die Leistungsfallabteilung arbeitet miserabel, wie es mal vor zehn, 15 Jahren bei einem Marktteilnehmer war. Da hat man sich die Leistungsfälle erst angeschaut, wenn ein Anwalt kam – mit Hinhaltetaktik, immer neue Nachforderungen und schlechtem Service.

Wenn wir das wieder bekommen, schießen wir uns als Branche ein Rieseneigentor, denn die Erwartung fast aller Kunden ist, einen Versicherer zu haben, der ohne Kulanz unkompliziert leistet. Die meisten Fälle laufen zwar gut ab, aber die wenigen problematischen schaffen es in die Medien und das ist ein Bärendienst für die ganze Branche. Wir sollten die Schleusen von daher nicht zu sehr öffnen, auch wenn wir Vermittler davon profitieren.

Bleiben wir beim Beispiel Psyche, wie gehen die Produktgeber damit um?

Illing: Wenn wir wie beim Beispiel Psyche alle betroffenen Kunden zu einem Versicherer schieben, bekommt dieser überproportional mehr Risiken als kalkuliert. Das ist erst mal vertrieblich super, aber in fünf oder zehn Jahren kommen in der Tat das Problem bei der Abarbeitung der Leistungsfälle und natürlich auch die entsprechenden Zahlungen.

Fäth: Bei diesem Thema lassen wir uns als Produktgeber zu sehr jagen. Ich sehe diese Schleuse als genauso problematisch wie Tobias Bierl. Wir verlangen weniger Geld und wissen weniger über den Kunden. Das kann nicht gutgehen, zumindest nicht langfristig.

Die reduzierten Abfragezeiträume werden den Markt bewegen in den nächsten zwei Jahren. Ich gehe fest davon aus, dass wir dann alle kürzere Abfragezeiträume haben. Und dann geht der Wettbewerb wieder über den Preis und wieder über die Bedingungen.

Kaja: Den Abfragezeitraum für Psyche haben wir jetzt am Jahresanfang von zehn auf fünf Jahre reduziert. Wir waren mit dem zehn Jahren tatsächlich am Markt hinterher, auch wenn wir bewusst nicht jeden Trend mitgehen. Ich weiß nicht wann oder wie, aber irgendwann und irgendwo wird diese Entwicklung an Grenzen stoßen. Wir Versicherer müssen ja noch in der Lage sein, Risiken einzuschätzen. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.

In der Kritik steht auch immer wieder die Berufsgruppen-Systematik der BU-Versicherer. Wie geht Ihr Haus damit jeweils um?

Illing: Wir arbeiten bei der Hannoverschen nach wie vor klassisch mit dem Berufsgruppen-Ansatz. Themen wie aktuell die Differenzierung zwischen Bachelor- und Masterabschluss haben wir über Upgrade-Fragen gelöst.

Viele Vermittler geben oft nur allgemeine Berufsbezeichnungen wie kaufmännischer Angestellter an, hinter denen sich völlig unterschiedliche Tätigkeiten verbergen können. Unsere Rückversicherer warnen uns eindringlich vor diesen ungenauen Zuordnungen. Wir versuchen schon die Makler dazu zu bewegen, genau das anzugeben, was der Kunde macht. Nehmen Sie den KFZ-Mechatroniker: Während manche tatsächlich noch unter Autos liegen, arbeiten andere fast ausschließlich am Computer. Es ist für Vermittler ein Stück weit aufwendiger, das Berufsbild klar abzubilden.

Wir haben deshalb auch sehr in den Service und im Gegensatz zu vielen in der Branche auch in den Außendienst investiert. Unsere Maklerbetreuer vor Ort unterstützen Vermittler gerne dabei, die tatsächlichen Tätigkeiten der Kunden präziser zu erfassen.

Interessanterweise sehen wir die eigentliche Spezialisierung nicht primär bei uns Versicherern, sondern im Vermittlermarkt. Junge Makler konzentrieren sich heute oft auf spezifische Zielgruppen, weil sich diese im digitalen Marketing besser ansprechen lassen. Die Zeiten des Klingelns an der Haustür sind vorbei – Kontakte entstehen über Social Media. Da macht es natürlich Sinn, Content für ein bestimmtes Berufsbild zu liefern. Diese spezialisierten Vermittler wählen dann die für ihre jeweilige Zielgruppe passenden Versicherer aus.

Dennoch definieren wir uns nicht als der Versicherer für zum Beispiel MINT-Berufe oder Ärzte, sondern bieten weiterhin ein breites Spektrum an.

Kaja: Der Volkswohl Bund hat eine komplett neue Systematik eingeführt, weg von dem sehr starken Fokus auf Berufsgruppen, hin zu neuen Tarifstufen, die sich an der tatsächlichen Tätigkeit orientieren und daher viel passgenauer bepreist werden können. Angaben zur Ausbildung, zum Anteil der Bürotätigkeit und zur Personalverantwortung fließen stärker ein.

In vielen Fällen ist unser BU-Schutz dadurch noch günstiger geworden. Dabei haben wir keine spezielle Zielgruppe. Wir schauen, dass wir preislich gut positioniert sind und wir den Preis langfristig stabil halten können. Wichtig ist uns, die Lebensrealitäten der Kunden über die ganze Vertragsdauer abbilden zu können. Wir versuchen das über die Bedingungen und über Optionen wie Nachversicherungsmöglichkeiten.

Wir betrachten in den unterschiedlichen Berufsgruppen sehr stark, was ein Mensch wirklich den ganzen Tag macht. Eine Gruppenleiterin im Kindergarten bekommt einen anderen Preis als eine Kindergärtnerin ohne Leitung, weil der Arbeitsalltag mit mehr Bürotätigkeit ein anderer ist. Man muss sich auch genau angucken, wie sich Berufsbilder verändern.

Ein CNC-Fräser steht heute am Computer und hat vielleicht ein geringeres Risiko eines Bandscheibenvorfalls als ein IT-Mitarbeiter. Diese realen Tätigkeitsprofile versuchen wir abzubilden – mit allen Unsicherheiten darüber, was jemand die nächsten 20, 30 Jahre macht. Das müssen wir in der Kalkulation berücksichtigen.

Fäth: Ich kann den Scoring-Ansatz gut nachvollziehen. Es ist aber eine Grundsatzentscheidung. Die Stuttgarter hat weiterhin einen Berufsgruppen-Ansatz, bei dem eine homogene Berufsgruppe, ein Mini-Kollektiv, gebildet wird. Gleichzeitig haben wir die Anzahl auch nicht zu groß gewählt mit 17 Berufsgruppen.

Wir haben festgestellt, dass es Verzerrungen und Inkonsistenzen in den Berufsgruppen gibt. Deshalb haben wir uns vor anderthalb Jahren entschieden, eine Arbeitsgruppe aus Risikoprüfern, Aktuaren und Vertriebsmarketing-Kollegen zu bilden. Diese hat die Berufsliste geprüft und sich mit verschiedenen Statistiken der neuen Berufsgruppen-Einteilung genähert.

Von unseren 6.000 Berufen wurden 1.000 umgestuft zum Jahreswechsel – 750 besser, 250 schlechter, beispielsweise weil die Digitalisierung die Berufsbilder verändert hat. Mein Lieblingsbeispiel ist der KFZ-Mechaniker, der jetzt KFZ-Mechatroniker heißt. Er hat nicht mehr viel mit dem alten Bild gemeinsam, dass er nur noch unterm Auto liegt mit ölverschmierten Fingern. Er steht auch am Leitstand und kontrolliert die Elektronik der Autos – also ein ganz anderes Berufsbild. Es ist also wichtig zu sehen, was der Kunde gerade im Moment konkret arbeitet und ihn risikoadäquat einzustufen.

Welche Kundengruppen haben Sie in der Beratung Herr Bierl und was ist denen wichtig?

Bierl: Wir sind fast ausschließlich online unterwegs, 98 Prozent unserer Anfragen kommen über digitale Kanäle. Wir haben relativ viele Studenten oder Personen, die ins Berufsleben einsteigen, aber praktisch keine Anfragen von handwerklich oder körperlich tätigen Berufstätigen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist – ob diese Zielgruppen den Absicherungsbedarf nicht erkennen, ob sie lieber zum Vermittler vor Ort gehen oder ob sie nicht digitalaffin sind.

Wir erreichen nur die Gruppen, die die BU gar nicht am dringendsten benötigen, während wir an die Berufsgruppen mit dem höchsten Absicherungsbedarf kaum herankommen. Das ist nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche und letztlich für die Gesellschaft ein großes Problem.

Ein weiteres Problem: Kunden mit 40 oder 45 Jahren, die schon eine BU haben, können oft nicht mehr erhöhen. Die maximale Nachversicherung lag vor zehn bis 20 Jahren bei 2.000 bis 2.500 Euro, aber damit stellt man heute keine bedarfsgerechte Absicherung mehr dar.

Wir arbeiten das deshalb sauber auf, mache eine ordentliche Gesundheitsprüfung und schauen, dass Verträge auch in 15 oder 20 Jahren noch durch Erhöhungsoptionen und Nachversicherungsgarantien flexibel sind. Vielleicht kann man es auch auf zwei Verträge aufteilen, wenn Personen noch Karriere machen wollen.

Deswegen fallen einige Versicherer sehr positiv auf, die dem Kunden flexible Nachversicherungsmöglichkeiten bieten. Manche sind da eher konservativ unterwegs. Insofern ist es schon so, dass wir in der Beratung für bestimmte Zielgruppen genau wissen, welche Versicherer dazu passen würden. Ob diese mit dem Scoring- oder Berufsgruppen-System arbeiten, spielt für mich als Makler keine große Rolle. Oft kommt bei beiden Ansätzen am Ende das Gleiche heraus.

Warum ist es so schwierig, die Verbreitung der BU-Versicherung in unterrepräsentierten Zielgruppen zu erhöhen?

Illing: Es ist extrem schwierig heute unterrepräsentierte Berufsgruppen zu erreichen. Das liegt natürlich ganz oft an den dann doch hohen Preisen. Denn man muss sich diese Absicherung ja auch leisten können. Bei günstigen Zielgruppen, zum Beispiel Akademikern oder Studenten, gelingt das deutlich besser

Tobias Bierl schafft es bei Akademikern, weil er in Social Media präsent ist und seine Artikel über Keywords bei einer Google-Suche gefunden werden. Aber genau das wird vermutlich ein Handwerker nicht tun, weil er sich ganz anders mit dem Thema beschäftigt. Er verlässt sich eher darauf, dass ein Freund ihm sagt: „Das müsstest du mal machen, und ich kenne da einen.“

Wir als Versicherer versichern ein Risiko und wollen Leistungsfälle bezahlen, die eintreten. Ich finde, mit der Grundfähigkeitsversicherung haben wir zumindest eine Alternative geschaffen, mit der man auch Menschen in diesen schwer zugänglichen Berufsgruppen Segment erreichen und absichern können. Am Ende greift der Kunde dann zur Unfallversicherung, wenn er vom Gerüst fällt – aber das ist überhaupt keine vernünftige Absicherungsalternative.

Fäth: Viele Menschen sind entweder gar nicht oder zu niedrig versichert. Wir haben nicht nur das Problem, dass zwei Drittel der Bevölkerung überhaupt nicht berufsunfähigkeitsversichert sind, sondern dass von dem einen Drittel mit Versicherung viele zu niedrige Absicherungssummen haben. Der Absicherungsbedarf ist also vorhanden. Bei Handwerkern zum Beispiel ist es aber schwieriger sie zu versichern. Vielleicht gelingt das am besten noch über den Versicherungsvermittler vor Ort, der die Leute persönlich kennt.

Herr Kaja, sehen Sie in der Absicherung durch eine betriebliche BU-Versicherung eine Chance, die Breitenwirkung des Produkts zu erhöhen?

Kaja: Die betriebliche BU-Versicherung kann eine Lösung sein, mit der wir uns auch beschäftigen. Aktuell ist das Thema betriebliche Vorsorge aber in der Breite noch stark mit den Thema Altersvorsorge assoziiert, aber hier kann sich in den nächsten Jahren ein Markt entwickeln. Es hat lange gedauert bis eine betriebliche Altersvorsorge in Deutschland Einzug gehalten hat zu einem adäquaten Instrument der Altersvorsorge insgesamt geworden ist. Selbst dort haben wir noch keine vollständige Marktdurchdringung.

Die betriebliche BU bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Die Kollektive werden anders berechnet, es laufen dort ganz andere Prozesse. Ein Lösungsportfolio aus klassischer BU, Grundfähigkeitsversicherung und betrieblicher BU bietet gesamthaft natürlich die Chance, die Absicherungsquote zu erhöhen, aber wir müssen damit den Markt besser durchdringen – und zwar gemeinsam. Ein wichtiger Hebel ist, die Menschen über ihren gesamten Lebensweg bedarfsgerecht zu begleiten.

Welche Rolle kann die Schüler-BU spielen, um das Marktpotenzial besser auszuschöpfen?



Bierl: Für uns spielt die Schüler-BU beziehungsweise das Thema einer frühzeitigen Absicherung eine riesengroße Rolle. Wenn wir mit Eltern sprechen, kennen die meisten gar nicht die Möglichkeit, dass man schon ab sechs oder zehn Jahren eine solche Versicherung abschließen kann. Fast jedes Elternteil ist dafür offen.

Statt einen Sparplan abzuschließen, schenkt man einem Kind lieber eine BU-Versicherung – idealerweise ohne Ausschlüsse, bei der eine solide Gesellschaft dahintersteht, die umfangreiche Nachversicherungsgarantien anbietet. Man darf dabei keine Angst vor scheinbar großen Summen haben. Wegen der hohen Inflation müssen auch die Versicherungssummen höher angesetzt werden, wenn man an den Kaufkraftverlust in 25 Jahren denkt.

Der einzelne BU-Vertrag rechnet sich für den Anbieter wahrscheinlich schon nach acht oder neun Jahren, wenn man die Courtage und alle Kosten abzieht. Daher ist die Schüler-BU eine Riesenchance. Durch die Rechnungszinserhöhung und den Zinseszinseffekt ist es noch attraktiver geworden, sodass Versicherer das Thema noch stärker spielen sollten aus meiner Sicht.

Welche Rolle spielt die Schüler-BU für Ihr Unternehmen, und wie funktioniert die Kalkulation, an der zuletzt Kritik durch Franke & Bornberg aufkam?

Fäth: Ich als Aktuarin bin irritiert über die Kritik von Franke & Bornberg. Wir Aktuare sind ausgebildet, mit Unsicherheiten zu rechnen. Wir kalkulieren Sicherheiten ein für Änderungen, Irrtümer und Schwankungsrisiken. Zudem haben Aktuare und Rückversicherer ein Controlling. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir mit großen, unvorhersehbaren Ereignissen umgehen können. Ich bin selbst in zwei Ausschüssen der Deutschen Aktuarvereinigung tätig, unter anderem in einem Ausschuss, in dem Rechnungsgrundlagen entwickelt werden, und wir arbeiten wirklich professionell.

Je jünger die Zielgruppe und je länger die Laufzeit, desto mehr Zuschläge müssen wir einrechnen, weil wir mehr Risiken haben. Wir haben aber auch einen höheren Zinseszinseffekt. Allein deswegen wird der Beitrag für einen Schüler schon geringer. Ich bin froh, dass Kollegen, zum Beispiel bei LinkedIn, zum Thema Kalkulation entsprechend geantwortet haben. Und: Ich vertraue unseren Stuttgarter Aktuaren hinsichtlich der Kalkulation.

Was die Schüler-BU betrifft – natürlich sind Schüler eine Chance für eine höhere Marktdurchdringung und auch für Wachstum. Wir als Stuttgarter bieten die BU-Versicherung für Schüler ab zehn Jahren an, aber das auch erst seit einigen Jahren. Wir haben uns dem Trend sehr lange verwehrt, aber es gehört eben auch zu unserem Auftrag, nach Wegen zu suchen, wie wir mehr Menschen erreichen können. Vielleicht erreichen wir diese Zielgruppe besser über die Sensibilität der Eltern.

Illing: Wir glauben, dass eine frühzeitige Absicherung der Berufsunfähigkeit sinnvoll ist, sehen es aber kritisch, wenn es immer noch jünger wird. Das kostet halt im Beitrag richtig Geld. Und auch hier spielt wieder der Wettbewerb am Markt eine riesige Rolle. Aber es ist fast ein Lotteriespiel, was aus einem heute Sechsjährigen eines Tages mal beruflich und gesundheitlich wird.

Man kann argumentieren, dass es sinnvoll ist, sich frühzeitig seinen Gesundheitszustand zu sichern. Zum Beispiel nehmen die psychischen Erkrankungen auch in jungen Jahren gerade sehr stark zu. Insofern kann man Kunden nur dazu raten, Verträge frühzeitig abzuschließen. 15 Jahre reichen dazu in der BU aber völlig aus.

Wichtig sind aus meiner Sicht aber gute und sinnvolle Nachversicherungsoptionen im Vertrag zu haben um den Versicherungsschutz später den persönlichen Gegebenheiten besser anpassen zu können. Dennoch bleibt die Schüler-BU risikotechnisch eine zu beobachtende Zielgruppe.

Kaja: Ich unterschreibe das eins zu eins, dass unsere Kollegen kalkulatorisch wissen, was sie tun, zum Beispiel bei der der Frage, wie sich verschiedene Dinge über die Zeit auswirken und ob sie ein Zinseszinseffekt gegen das Irrtumsrisiko aufhebt. Grundsätzlich vertraue ich darauf, dass wir als Branche genügend Expertise haben.

Wir beim Volkswohl Bund bieten die Schüler-BU ab zehn Jahren an und fragen auch die Schulform ab, um einen risikominimierenden Faktor zu berücksichtigen. Bei Nachversicherungen fragen wir insbesondere nach dem Beruf, so schaffen wir eine gute Balance. Die junge Zielgruppe beziehungsweise die Eltern können auf diese wichtige Absicherung frühzeitig angesprochen werden, und durch die verschiedenen Optionen und Nachversicherungsgarantien ist eine langfristig bedarfsgerechte Absicherung möglich.

Bierl: Ich sehe das mit der Kalkulation nicht so kritisch. Im Gegensatz zu vor fünf oder zehn Jahren wird zwischen den Schulformen viel stärker unterschieden. Ein Hauptschüler ist bei Weitem teurer zu versichern als ein Gymnasiast. Die Risikoprüfung bei Schülern ist bei fast allen Gesellschaften zudem deutlich härter als bei Erwachsenen im Berufsleben – und das zu Recht. Wenn jemand im Berufsleben eine Pollenallergie hat, spielt das für Büroangestellte keine Rolle. Aber ein Schüler könnte ja später immer noch Bäcker werden, deshalb gibt es für solche Allergien auch fast immer eine Ausschlussklausel.

Wichtig ist dann nur, dass man bereits bei Berufseinstieg die Ausschlussklauseln prüfen lassen kann, falls man doch nicht Bäcker wird. Sonst besteht die Gefahr, dass der Kunde nach fünf oder zehn Jahren wechselt, weil er bei einem anderen Versicherer eine normale Annahme ohne Ausschlüsse bekäme.

Über die Teilnehmer:



Sandra Fäth ist seit 17 Jahren Produktmanagerin Biometrie bei der Stuttgarter Lebensversicherung. Sie ist Mitglied in einem Ausschuss der Deutschen Aktuarvereinigung.



Matthias Kaja ist seit 25 Jahren in der Branche, zunächst bei der Axa und der Barmenia. Seit Ende vergangenen Jahres ist Kaja Hauptabteilungsleiter Marketing beim Volkswohl Bund in Dortmund.



Jörg Illing arbeitet schon seit 1986 bei der Hannoverschen Lebensversicherung und dort in verschiedenen Positionen im Vertrieb, derzeit als Leiter Vertriebspartner & Partner Service Center D/AT.



Tobias Bierl ist ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann. 2008 gründete er mit seinem Bruder Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.