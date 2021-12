Berufsunfähigkeitsversicherung: WWK Bio-Risk

[email protected]

Wie bei der Alten Leipziger gibt’s auch bei der WWK Geld, wenn der Kunde zu mindestens 50 Prozent berufsunfähig ist, also nur die Hälfte seiner Arbeitszeit arbeiten kann.Bio-Risk gibt es in zwei Varianten: Basis und Komfort. In der Komfort-Linie verzichtet die WWK auf die sogenannte abstrakte Verweisung (siehe Porträt Alte Leipziger). Im Basis-Tarif behält sie sich dieses Recht vor. Bei Ereignissen wie einer Heirat oder Geburt kann der Kunde seinen Schutz ohne neue Gesundheitsprüfung anpassen (Nachversicherungsgarantie). Das gilt beispielsweise auch, wenn der Versicherte einen Doktortitel erlangt und dadurch mehr Geld verdient. Der Versicherer kündigt den Vertrag nicht, wenn der WWK-Kunde die Gesundheitsfragen aus Versehen falsch beantwortet hat. An Meldefristen muss sich der Versicherte nicht halten. In der Komfort-Linie reicht es, wenn ein Arzt (der Kunde hat freie Arztwahl) die Berufsunfähigkeit (BU) für mindestens sechs Monate prognostiziert, in der Basis-Variante müssen es 36 Monate sein, die der Versicherte nicht arbeiten kann, bevor er seine BU-Rente bekommt.Im BU-Fall kann der Kunde sich einmalig 5.000 Euro auszahlen lassen. Hat er in seiner Police den Übergang der BU-Rente in eine lebenslange Altersrente vorgesehen, gibt es 10.000 Euro. Für Sparfüchse ist die Karenzzeit gedacht. Dabei zahlt WWK die BU-Rente erst nach einer Übergangszeit von 6, 12, 18 oder 24 Monaten aus. Je länger die Karenzzeit, desto geringer ist der monatliche Beitrag des Kunden. Bei der Rente kann eine Steigerung zwischen einem und 6 Prozent pro Jahr vereinbart werden, um etwa die Inflation auszugleichen.WWK-VertriebsteamTelefon 089 5114 0