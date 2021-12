Andreas Scholz 24.11.2008 Lesedauer: 1 Minute

Bescheidener Rentenfonds von Julius Bär

Die Schweizer Privatbank Julius Bär will mit ihrem neu in Deutschland zugelassenen Absolute Return Bond Fund Defender (WKN: A0Q6LP) am Rentenmarkt künftig kleinere Brötchen backen. Der Rentenfonds ist defensiver aufgestellt als die übrigen Absolute-Return-Vehikel, die Verluste von 4 Prozent und mehr erlitten, seitdem sich die Kreditkrise Anfang September verschärfte.